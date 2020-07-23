Кандидатуру Олександра Харченка погодили на посаду заступника голови КМДА

За це проголосувало 62 депутати Київради

За це проголосувало 62 депутати Київради

Фото: КМДА

Таким чином, Олескандр Харченко замінить звільненого з посади Володимира Слончака, пише RegioNews з посиланням на "Вечірній Київ".

Довідка: Олександр Харченко народився 12 жовтня 1980 року, громадянин України. Освіта вища, у 2003 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство", юрист. У 2003 році – Харківську державну академію міського господарства за спеціальністю "Економіка підприємства", економіст.

Трудову діяльність розпочав у 2003 році помічником прокурора Ніжинської міжрайпрокуратури Чернігівської області. У 2005 році працював начальником юридичного управління ТОВ "Юридична фірма "Захист". У 2005-2007 роках – начальник юридичного управління ТОВ "Менеджмент. Інновації. Розвиток". Із 2006 до 2020-го займався підприємницькою діяльністю у галузі права. З 2018 року до цього часу працює на посаді начальника юридичного управління ПП "ОвручГазАвто".

Депутат Київської міської ради.

Нагадаємо, 27 квітня заступника Кличка Володимира Слончака затримали за напад на працівника поліції .

Того ж дня мер Києва Віталій Кличко вибачився за підлеглого і звільнив Слончака за побиття поліцейського. Відтоді посада заступника голови КМДА залишалася вакантною.