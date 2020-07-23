16:52  23 липня
Швейцарія виділила 1,4 мільйона франків на забезпечення Донбасу водою
14:42  23 липня
Львів`яни не хочуть голосувати за кандидатів в мери від "Слуги народу" - РЕЙТИНГ
17:12  23 липня
Інформаційну систему "Вибори" цьогоріч не оновлять – ЦВК
UA | RU
UA | RU
23 липня 2020, 18:02 2

В Україні хочуть заборонити партію Шарія

23 липня 2020, 18:02 2
Читайте также на русском языке
Вирішується питання про відкриття провадження про скасування державної реєстрації партії
Вирішується питання про відкриття провадження про скасування державної реєстрації партії
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Окружний адмінсуд Києва просять зобов'язати Міністерство юстиції України звернутися до суду про заборону діяльності Партії Шарія"

Про це повідомляє прес-служба ОАСК, пише RegioNews.

Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Міністерства юстиції України щодо неприйняття рішення з приводу невідповідності діяльності "Партії Шарія" вимогам закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки", - йдеться в повідомленні.

У той же час, позивач просить суд зобов'язати Мін'юст звернутися з позовом у суд про заборону діяльності "Партії Шарія" на території України та скасувати державну реєстрацію.

Зараз суд вирішує питання про відкриття провадження за цим позовом", - зазначили в суді.

Нагадаємо, нещодавно У центрі Києва мітингували з вимогою заборонити партію Шарія та ОПЗЖ.

Партія Шарія заборона суд Київ Україна Міністерство
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Суд арештував "луцького терориста" Максима Кривоша на 60 діб
23 липня 2020, 17:02
Швейцарія виділила 1,4 мільйона франків на забезпечення Донбасу водою
23 липня 2020, 16:52
"Луцькому терористу" Максиму Кривошу обирають запобіжний захід
23 липня 2020, 16:27
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
Всі відео »
Члени громадських рад та кандидати в депутати: хто контролює автовокзали Чернігівщини
Місцеві вибори на Херсонщині: динозаври та акваріумні рибки
Всі публікації »
Іван Галунга
Геннадій Москаль
Ігор Гришачов
Всі блоги »