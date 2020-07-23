В Україні хочуть заборонити партію Шарія

Вирішується питання про відкриття провадження про скасування державної реєстрації партії

Вирішується питання про відкриття провадження про скасування державної реєстрації партії

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Окружний адмінсуд Києва просять зобов'язати Міністерство юстиції України звернутися до суду про заборону діяльності Партії Шарія"

Про це повідомляє прес-служба ОАСК, пише RegioNews.

Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Міністерства юстиції України щодо неприйняття рішення з приводу невідповідності діяльності "Партії Шарія" вимогам закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки", - йдеться в повідомленні.

У той же час, позивач просить суд зобов'язати Мін'юст звернутися з позовом у суд про заборону діяльності "Партії Шарія" на території України та скасувати державну реєстрацію.

Зараз суд вирішує питання про відкриття провадження за цим позовом", - зазначили в суді.

Нагадаємо, нещодавно У центрі Києва мітингували з вимогою заборонити партію Шарія та ОПЗЖ.