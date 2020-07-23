Подозреваемый в организации убийства заместителя мэра Черкасс вышел из СИЗО

За него внесли 630 тысяч гривен залога

За него внесли 630 тысяч гривен залога

Депутат городского совета Максим Шадловський, подозреваемый в организации заказного убийства заместителя мэра Черкасс Юрия Ботнара, вышел на свободу под залог.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на antenna.com.ua.

При вынесении постановления в отношении залога для депутата Максима Шадловського суд учел то, что он пошел на сотрудничество со следствием при условии, что на время следствия его не посадят в СИЗО.

Кроме того, по источникам издания, в случае предоставления фактов коррупции в Черкасской городской раде, прокурор пообещал ему уменьшить срок с отбыванием в медицинском учреждении, согласно ст. 92-93 УК Украины, поскольку депутат имеет проблемы со здоровьем.

Также суд учел и то, что у подозреваемого есть несовершеннолетний ребенок.

Напомним, утром 16 июля на рабочем месте не обнаружили заместителя городского головы Черкасс Юрия Ботнара, о чем сообщил мэр Анатолий Бондаренко.

Позже появилась информация, что полиция открыла уголовное дело по факту исчезновения заместителя мэра Черкасс.

Вечером того же дня ГБР сообщило о том, что предупредило убийство заместителя городского головы Черкасс, заказчиком которого является один из депутатов черкасского городского совета. Этим депутатом оказался Максим Шадловський.