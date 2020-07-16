Мер Черкас Бондаренко заявив про зникнення свого заступника

Правоохоронні органи розслідують усі обставини його зникнення

Правоохоронні органи розслідують усі обставини його зникнення

Фото: Facebook

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що зник його заступник і депутат обласної ради Юрій Ботнар.

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

За словами Бондаренка, Ботнар не з'явився вранці на своєму робочому місці.

За інформацією його дружини та батька, учора, близько 19.30, в районі міської ради, посадовець відійшов від свого авто на якусь зустріч. Після цього його телефон вимкнутий, а сам Юрій Андрійович не виходить на зв’язок і не відомо, де перебуває", - повідомив мер.

Він додав, що відповідна заява вже зроблена до правоохоронних органів, поліцейські посилено працюють над збором усієї інформації.

Нагадаємо, мер Черкас Бондаренко піде на вибори самовисуванцем.