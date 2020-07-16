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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
16 липня 2020, 13:05 13

Мер Черкас Бондаренко заявив про зникнення свого заступника

16 липня 2020, 13:05 13
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Правоохоронні органи розслідують усі обставини його зникнення
Правоохоронні органи розслідують усі обставини його зникнення
Фото: Facebook
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Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що зник його заступник і депутат обласної ради Юрій Ботнар.

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

За словами Бондаренка, Ботнар не з'явився вранці на своєму робочому місці.

За інформацією його дружини та батька, учора, близько 19.30, в районі міської ради, посадовець відійшов від свого авто на якусь зустріч. Після цього його телефон вимкнутий, а сам Юрій Андрійович не виходить на зв’язок і не відомо, де перебуває", - повідомив мер.

Він додав, що відповідна заява вже зроблена до правоохоронних органів, поліцейські посилено працюють над збором усієї інформації.

Нагадаємо, мер Черкас Бондаренко піде на вибори самовисуванцем.

Черкаси заступник поліція мер Анатолій Бондаренко
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