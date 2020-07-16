ДБР попередило замовне вбивство заступника мера Черкас – замовник затриманий (ОНОВЛЕНО)

За даними правоохоронців – це один з депутатів черкаської міської ради

За даними правоохоронців – це один з депутатів черкаської міської ради

Про це пише Regionews з посиланням на сайт ДБР.

Слідством встановлено, що один з депутатів Черкаської міської ради через особистий конфлікт на тлі розподілу сфер впливу, за грошову винагороду намагався організувати умисне вбивство заступника міського голови міста Черкас.

Депутат знайшов посередника, якому доручив підібрати виконавця вбивства та сплатив йому завдаток.

У ході спільної багатоходової спецоперації, правоохоронці імітували вбивство заступника міського голови та після передачі грошей, в якості оплати за злочин, затримали його організатора у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому депутату про підозру у підготовці та організації умисного вбивства та його замовлення (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 15, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України) та обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення вини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення на строк від 10 до 15 років.

Сам Юрій Ботнар на своїй сторінці у соцмережі Facebook написав, що живий-здоровий і просить вибачення в усіх, хто за нього переживав. Подробиці резонансної справи обіцяє оприлюднити в понеділок.

Друзі, я живий і здоровий. Перепрошую у рідних та близьких, дякую усім, хто хвилювався. Усі подробиці на брифінгу у понеділок, 20 липня, о 13 годині у Черкаській міській раді. Бережіть себе! Опубліковано Юрієм Ботнаром Четвер, 16 липня 2020 р.

Нагадаємо, що сьогодні вранці на робочому місці не виявили заступника міського голови Черкас Юрія Ботнара, про що повідомив мер Анатолій Бондаренко. За інформацією його дружини та батька, учора, близько 19.30, в районі міської ради, посадовець відійшов від свого авто на якусь зустріч і більше про нього нічого не було відомо.

Пізніше з`явилася інформація, що поліція відкрила кримінальну справу за фактом зникнення заступника мера Черкас.