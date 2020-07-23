СБУ викрила злочинців, які тероризували три області

Так звана "банда Князя" грабувала і вбивала на Харківщині, Полтавщині та Дніпропетровщині

Так звана "банда Князя" грабувала і вбивала на Харківщині, Полтавщині та Дніпропетровщині

Служба безпеки України викрила на Харківщині потужне організоване злочинне угруповання, відоме за кримінальним прізвиськом його лідера «Князя».

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Угруповання тривалий час займалося вимаганням, рейдерством і умисними вбивствами у Харківській, Дніпропетровській і Полтавській областях. Його створив раніше судимий за вбивство громадянин. Банда мала чітку структуру і спеціалізувалася на різних тяжких злочинах, зокрема економічного та насильницького характеру. До складу ОЗУ входили у тому числі колишні правоохоронці. Угруповання мало значний вплив на представників органів місцевої влади.

Четверо лідерів та активних учасників ОЗУ були затримані 23 липня.

Загалом дії зловмисників кваліфікуються за ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), 187 (розбій), 189 (вимагання) та 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Розпочато кримінальне провадження. Наразі затримані доставляються до слідчих для складання процесуальних документів та повідомлення про підозри у вчиненні злочинів.

За місцями проживання і перебування учасників угруповання були проведені 27 обшуків. У результаті слідчих дій правоохоронці вилучено майже 8,4 млн грн, близько $170 тисяч та 40 тисяч євро, чорнові записи, які свідчать про масштабну злочинну діяльність, засоби зв’язку, зброя та набої різних видів.

СБ України проводить слідчі дії для затримання інших учасників угруповання, в тому числі лідера, який керував діяльністю ОЗУ із-за кордону. Також слідчі вивчають матеріали, які можуть пов’язувати протиправну діяльність угруповання "Князя" з іншими резонансними злочинами в регіоні.

Нагадаємо, у тарвні в Одеській області правоохоронці "зачистили" банду Румуна .