Немає конвертів: суд у справі мера Черкас перенесли

Засідання у справі Анатолія Бондаренка проти Володимира Зеленського перенесли на 18 серпня

Засідання у справі Анатолія Бондаренка проти Володимира Зеленського перенесли на 18 серпня

За словами Бондаренка Печерський суд аргументував своє рішення тим, що в установі закінчилися марки і конверти, а президента про засідання не попереджали.

Про це повідомив виданню "Вичерпно" міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, пише RegioNews.

За словами міського голови, суд арґументував рішення про перенесення засідання тим, що у них закінчилися марки та конверти.

Суддя перенесла на 18 серпня у зв’язку з тим, що у них закінчилося фінансування, тому не було марок та конвертів, а президента вони не повідомили. На мою думку, вони просто затягують справу", — сказав Бондаренко.

Нагадаємо, 27 травня столичний адвокат Денис Ципін подав позов до Печерського суду міста Києва про захист честі і гідності міського голови Черкас Анатолія Бондаренка.

26 травня адвокат мера Черкас Анатолія Бондаренко Денис Ципін записав в ютюбі відеоролик "Захист честі і гідності гарант не гарантує!", в якому звинуватив президента України Володимира Зеленського у наклепі щодо свого клієнта, а роботу Офісу президента назвав непрофесійною.

Причиною відеозвернення і судового позову стала прес-конференція президента Володимира Зеленського, на якій глава держави назвав Бондаренко бандитом, а його рішення про скасування карантину в Черкасах - популізмом.