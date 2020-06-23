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23 червня 2020, 14:46 11

Став відомий склад Нацради реформ

23 червня 2020, 14:46 11
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Раду очолює президент
Раду очолює президент
Фото: з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський затвердив персональний склад Національної ради реформ

Указом №245 від 23 червня президентом визначено перелік членів Нацради реформ, які беруть участь у його роботі з усіх питань, передає RegioNews.

Так, до складу ради увійшли: прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віце-прем'єри Михайло Федоров, Ольга Стефанишина та Олексій Резніков, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов.

За згодою - голова Верховної Ради Дмитро Разумков, голова Виконавчого комітету реформ Саакашвілі та його заступник Олександр Ольшанський, представник Американської торгової палати в Україні Андрій Гундер, представник Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев'янко, представник громадської спілки "Союз українських підприємців" В'ячеслав Клімов, представник громадської спілки "СЕО Клуб" Лана Сінічкіна.

Також глава держави визначив членів ради, які запрошуються для розгляду окремих питань на Нацраді реформ: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та інші члени Кабінету міністрів, голови комітетів Верховної Ради (за згодою), заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів, голова Національного банку Яків Смолій (за згодою).

Раніше повідомлялося, що президент України затвердив персональний склад Національної ради з питань антикорупційної політики. До цього складу входять глава Офісу президента Андрій Єрмак, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова Служби безпеки України Іван Баканов та інші.

політика Володимир Зеленський реформа міністр Нацрада
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