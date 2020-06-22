Мер Черкас проти президента: завтра відбудеться перше судове засідання

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко доводитиме в суді, що він не "бандит"

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко доводитиме в суді, що він не "бандит"

Судове засідання по справі міського голови Черкас Анатолія Бондаренка проти президента України Володимира Зеленського відбудеться 23 червня об 11.30.

Про це йдеться на порталі Судова влада України, пише RegioNews.

Про завтрашній суд сам Бондаренко написав і на своїй сторінці у Facebook.

Перше судове засідання призначено. Місце зустрічі - Печерський районний суд міста Києва вулиця Володимирська 15 . Опубліковано Анатолієм Бондаренком Понеділок, 22 червня 2020 р.

Також відомо, що заради суду мер Черкас іде у відпустку.

Коротко про суд, СБУ, Державну аудиторську службу та зведення рахунків за правду! Опубліковано Анатолієм Бондаренком Понеділок, 22 червня 2020 р.

У позовній заяві мер просить стягнути з Зеленського моральну шкоду за приниження честі, гідності та ділової репутації в розмірі одної гривні.

Нагадаємо, 27 травня столичний адвокат Денис Ципін подав позов до Печерського суду міста Києва про захист честі і гідності міського голови Черкас Анатолія Бондаренка.

26 травня адвокат мера Черкас Анатолія Бондаренко Денис Ципін записав в ютюбі відеоролик "Захист честі і гідності гарант не гарантує!", в якому звинуватив президента України Володимира Зеленського у наклепі щодо свого клієнта, а роботу Офісу президента назвав непрофесійною.

Причиною відеозвернення і судового позову стала прес-конференція президента Володимира Зеленського, на якій глава держави назвав Бондаренко бандитом, а його рішення про скасування карантину в Черкасах - популізмом.