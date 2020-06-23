Масове вбивство на Житомирщині: експерти розповіли про психічний стан підозрюваного

Згідно з висновком фахівців, підозрюваний під час скоєння злочину був адекватним

Згідно з висновком фахівців, підозрюваний під час скоєння злочину був адекватним

Фото: Facebook

Підозрюваний у вбивстві сімох людей в Житомирській області Анатолій Захаренко на момент злочину усвідомлював свої дії.

Про це повідомив начальник обласної поліції Юрій Олійник, передає RegioNews.

Згідно з довідкою лікаря-нарколога від 22.05.2020 в крові підозрюваного алкоголю не виявлено", - повідомив він.

Крім цього, в рамках кримінального провадження була призначена комісійна судова психолого-психіатрична експертиза підозрюваному і в даний час отримано висновок експерта.

Згідно з висновком фахівців, підозрюваний міг усвідомлювати значення своїх дій і керувати ними, може усвідомлювати значення своїх дій і керувати ними і зараз", - зазначив Олійник.

Також Олійник додав, що по психічному стані Захаренко не вимагає застосування яких-небудь примусових заходів медичного характеру.

На даним момент слідчі працюють над декількома версіями для встановлення об'єктивних причин конфлікту.

Раніше повідомлялося, що за даними слідства, 22 травня на березі водойми, біля села Новоселиця Попільнянського району, між орендарем ставка і його знайомими виник конфлікт. Під час конфлікту орендар ставка з мисливської рушниці смертельно поранив 7 осіб, серед яких - колишні учасники Операції об'єднаних сил, військовослужбовці Нацгвардії і волонтери.

Нагадаємо, у Житомирі 23 травня суд прийняв рішення щодо підозрюваного у вбивстві 7 осіб. Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення грошової застави.

Правоохоронці провели слідчі експерименти і опитали кілька десятків людей, як родичів, так і жителів села, в якому стався злочин.