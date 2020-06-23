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23 червня 2020, 15:00 11

СБУ обшукує будинок і робочий кабінет заступника мера Одеси

23 червня 2020, 15:00 11
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Силовики зацікавилися купівлею муніципалітетом послуги доступу до електронних підручників для одеських школярів
Силовики зацікавилися купівлею муніципалітетом послуги доступу до електронних підручників для одеських школярів
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Сьогодні, 23 червня, правоохоронці обшукали кабінет заступника Одеського міського голови Павла Вугельмана та інші кабінети в будівлі Одеської міськради.

Інформацію про обшуки підтвердив прес-секретар заступника міського голови Микола Покровський, повідомляє RegioNews з посиланням на Ізбірком.

Слідчі дії ведуться в рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 3 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). СБУ цікавить купівля муніципалітетом послуги доступу до електронних підручників для одеських школярів. Замовником цієї послуги є міський департамент економіки, роботу якого курує Павло Вугельман.

Доступ до віртуальних підручників надає приватне підприємство "Електронік Солюшенс". Вона записана на якогось Дмитра Скоморохова, але, за даними ЗМІ, належить одеському підприємцю Володимиру Усову, який нещодавно очолив Національне космічне агентство України.

Раніше фірма називалася "Карлітон-Сервіс" і займалася організацією похорону, але в 2017-му перекваліфікувалася на "консультаційні послуги в області комп'ютерних технологій" і "діяльність з керування комп'ютерним устаткуванням".

"Електронік Солюшенс" отримало з міського бюджету 14 млн грн. За ці гроші фірма забезпечує кодами доступу до підручників 128 шкіл Одеси. Одне підключення обходиться місту приблизно 54 тисячі гривень.

В СБУ, однак, наполягають, що такі витрати є неправомірними, оскільки вільний і безкоштовний доступ до онлайн-підручниками та навчально-методичними посібниками забезпечує держава.

Сам Володимир Усов свій зв'язок з "Електронік Солюшенс" заперечує. Йому належить фірма "Гутенбергз", каже чиновник, дійсно, розробила платформу електронної школи, яка охоплює цілий набір сервісів, включаючи електронні підручники. Однак вона не бере участь у державних торгах, а продає доступ до системи іншим компаніям, серед яких є і "Електронік Солюшенс".

"Я не засновник "Електронік Солюшенс", — заявив Усов в одному з інтерв'ю. — Це окрема компанія, з якою ми співпрацюємо в окремій сфері".

Розслідування СБУ він пов'язує зі своєю участю в конкурсі на посаду глави ДКАУ.

Нагадаємо, 19 червня масові обшуки пройшли в мерії Дніпра.

обшуки Одеса СБУ чиновники мер корупція
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