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23 июня 2020, 15:31 5

Нет конвертов: суд по делу мэра Черкасс перенесли

23 июня 2020, 15:31 5
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Заседание по делу Анатолия Бондаренко против Владимира Зеленского перенесли на 18 августа
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По словам Бондаренко Печерский суд аргументировал свое решение тем, что в учреждении закончились марки и конверты, а президента о заседании не предупредили.

Об этом сообщил изданию "Вычерпно" городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко, пишет RegioNews.

По словам городского головы, суд аргументировал решение о переносе заседания тем, что у них закончились марки и конверты.

Судья перенесла на 18 августа в связи с тем, что у них закончилось финансирование, поэтому не было марок и конвертов, а президента они не уведомили. По моему мнению, они просто затягивают дело", — сказал Бондаренко.

Напомним, 27 мая столичный адвокат Денис Цыпин подал иск в Печерский суд города Киева о защите чести и достоинства городского председателя Черкасс Анатолия Бондаренко.

26 мая адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко Денис Цыпин записал в ютюбе видеоролик "Защита чести и достоинства гарант не гарантирует!", в котором обвинил президента Украины Владимира Зеленского в клевете относительно своего клиента, а работу Офиса президента назвал непрофессиональной.

Причиной видеообращения и судебного иска стала пресс-конференция президента Владимира Зеленского, на которой глава государства назвал Бондаренко бандитом, а его решение об отмене карантина в Черкассах - популизмом.

суд Владимир Зеленский Черкассы мэр президент Бондаренко Анатолий
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