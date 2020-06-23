Нет конвертов: суд по делу мэра Черкасс перенесли
По словам Бондаренко Печерский суд аргументировал свое решение тем, что в учреждении закончились марки и конверты, а президента о заседании не предупредили.
Об этом сообщил изданию "Вычерпно" городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко, пишет RegioNews.
По словам городского головы, суд аргументировал решение о переносе заседания тем, что у них закончились марки и конверты.
Судья перенесла на 18 августа в связи с тем, что у них закончилось финансирование, поэтому не было марок и конвертов, а президента они не уведомили. По моему мнению, они просто затягивают дело", — сказал Бондаренко.
Напомним, 27 мая столичный адвокат Денис Цыпин подал иск в Печерский суд города Киева о защите чести и достоинства городского председателя Черкасс Анатолия Бондаренко.
26 мая адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко Денис Цыпин записал в ютюбе видеоролик "Защита чести и достоинства гарант не гарантирует!", в котором обвинил президента Украины Владимира Зеленского в клевете относительно своего клиента, а работу Офиса президента назвал непрофессиональной.
Причиной видеообращения и судебного иска стала пресс-конференция президента Владимира Зеленского, на которой глава государства назвал Бондаренко бандитом, а его решение об отмене карантина в Черкассах - популизмом.