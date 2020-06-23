Нет конвертов: суд по делу мэра Черкасс перенесли

Заседание по делу Анатолия Бондаренко против Владимира Зеленского перенесли на 18 августа

Заседание по делу Анатолия Бондаренко против Владимира Зеленского перенесли на 18 августа

По словам Бондаренко Печерский суд аргументировал свое решение тем, что в учреждении закончились марки и конверты, а президента о заседании не предупредили.

Об этом сообщил изданию "Вычерпно" городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко, пишет RegioNews.

По словам городского головы, суд аргументировал решение о переносе заседания тем, что у них закончились марки и конверты.

Судья перенесла на 18 августа в связи с тем, что у них закончилось финансирование, поэтому не было марок и конвертов, а президента они не уведомили. По моему мнению, они просто затягивают дело", — сказал Бондаренко.

Напомним, 27 мая столичный адвокат Денис Цыпин подал иск в Печерский суд города Киева о защите чести и достоинства городского председателя Черкасс Анатолия Бондаренко.

26 мая адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко Денис Цыпин записал в ютюбе видеоролик "Защита чести и достоинства гарант не гарантирует!", в котором обвинил президента Украины Владимира Зеленского в клевете относительно своего клиента, а работу Офиса президента назвал непрофессиональной.

Причиной видеообращения и судебного иска стала пресс-конференция президента Владимира Зеленского, на которой глава государства назвал Бондаренко бандитом, а его решение об отмене карантина в Черкассах - популизмом.