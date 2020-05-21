Справа Шеремета: слідство змінило підозру Антоненку і Кузьменко

Також перекваліфікували підозру для Яни Дугарь

Фото: Facebook

Також перекваліфікували підозру для Яни Дугарь

У справі про вбивство журналіста Павла Шеремета слідство змінило підозру головним фігурантам. Тепер у справі з’явились невстановлені особи, які є організаторами і щодо них матеріали виділили в окреме провадження.

Про це у Facebook повідомив керівник юридичної фірми "Сенс консалтинг" Леонід Маслов, передає RegioNews.

Змінена підозра, коротко. Мотив. Прибрали "ультранаціоналістичні ідеї", "велич арійської раси" та інший подібний треш. Тепер "невстановлені особи, діючи з ряду особистих мотивів, вирішили створити вкрай резонансну подію з метою подальшої провокації численних акцій протесту", - розповів він.

Маслов говорить, що згідно із новою версією слідства, невстановлені особи "залучили" Антоненка, Дугарь і Кузьменко.

Пан Антоненко тепер не організатор, а простий виконавець за попередньою змовою", - написав він.

За словами захисника Юлії Кузьменко Тараса Безпалого, у документі прописано, що Юлія Кузьменко також є виконавцем, а Яна Дугарь – пособник.

У документі тепер зазначається, що Кузьменко заклала вибухівку разом з Антоненком, але не натискала на гачок: раніше в підозрі говорилося, що вона і закладала вибухівку, і натискала на гачок", - зазначає він.

Безпалий каже, що згідно із новою версією, організатори нібито спонсорували діяльність Антоненка, Кузьменко і Дугарь, планували їхні витрати, пов’язані з підготовкою до убивства, а також давали гроші виконавцям.

Нагадаємо, 1 квітня Печерський районний суд Києва продовжив арешт одній з підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, дитячому кардіохірурга Юлії Кузьменко до 30 травня теперішнього року.