Робота нервова, але цікава: як мер Дніпра Філатов по колекторам лазив
На подив продавців книжкового ринку Дніпра, мер міста виліз перед ними з каналізаційного люка просто посеред торгових рядів
Про враження від підземної екскурсії Борис Філатов написав на своїй сторінці в Facebook.
У мене, напевно, сама нервова робота. І, одночасно, найбільш цікава.
Треба розбиратися ( хоча б поверхово ) у величезній кількості питань: від дитячих гуртків до каналізаційних труб, від амбулаторій до притулків для бездомних тварин, від політичних інтриг до ненависті міських божевільних", - пояснив свій вчинок міський голова.
Мер розповів, що разом з двома комунальниками Сергієм і Андрієм проліз кілька кілометрів по підземних колекторів Дніпра від вулиці Південної до театру Шевченка і виліз назовні прямо посеред торгових рядів міського книжкового ринку.
У мене, напевно, сама нервова робота. І, одночасно, найбільш цікава. Потрібно розбиратися ( хоча б поверхово )...Опубліковано Borys Filatov Четвер, 21 травня 2020 р.
Нагадаємо,Мер Дніпра Філатов буде балотуватися на другий термін
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