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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
21 травня 2020, 16:12 9

Робота нервова, але цікава: як мер Дніпра Філатов по колекторам лазив

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21 травня 2020, 16:12 9
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Борис Філатов проінспектував міські підземелля Дніпра
Фото: facebook.com/people/Borys-Filatov
Борис Філатов проінспектував міські підземелля Дніпра

На подив продавців книжкового ринку Дніпра, мер міста виліз перед ними з каналізаційного люка просто посеред торгових рядів

Про враження від підземної екскурсії Борис Філатов написав на своїй сторінці в Facebook.

У мене, напевно, сама нервова робота. І, одночасно, найбільш цікава.

Треба розбиратися ( хоча б поверхово ) у величезній кількості питань: від дитячих гуртків до каналізаційних труб, від амбулаторій до притулків для бездомних тварин, від політичних інтриг до ненависті міських божевільних", - пояснив свій вчинок міський голова.

Мер розповів, що разом з двома комунальниками Сергієм і Андрієм проліз кілька кілометрів по підземних колекторів Дніпра від вулиці Південної до театру Шевченка і виліз назовні прямо посеред торгових рядів міського книжкового ринку.

У мене, напевно, сама нервова робота. І, одночасно, найбільш цікава. Потрібно розбиратися ( хоча б поверхово )...

Опубліковано Borys Filatov Четвер, 21 травня 2020 р.

Нагадаємо,Мер Дніпра Філатов буде балотуватися на другий термін

Також міський голова Дніпра Борис Філатов назвав самообманом і симуляцією заборона запуску громадського транспорту

Крім того, Борис Філатов відправив у Чернівці групу медиків щоб допомогти в боротьбі з коронавірусом.


мер Дніпровська міськрада комунальники Дніпро Філатов Борис
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