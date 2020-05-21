Робота нервова, але цікава: як мер Дніпра Філатов по колекторам лазив

Борис Філатов проінспектував міські підземелля Дніпра

Фото: facebook.com/people/Borys-Filatov

Борис Філатов проінспектував міські підземелля Дніпра

На подив продавців книжкового ринку Дніпра, мер міста виліз перед ними з каналізаційного люка просто посеред торгових рядів

Про враження від підземної екскурсії Борис Філатов написав на своїй сторінці в Facebook.

У мене, напевно, сама нервова робота. І, одночасно, найбільш цікава. Треба розбиратися ( хоча б поверхово ) у величезній кількості питань: від дитячих гуртків до каналізаційних труб, від амбулаторій до притулків для бездомних тварин, від політичних інтриг до ненависті міських божевільних", - пояснив свій вчинок міський голова.

Мер розповів, що разом з двома комунальниками Сергієм і Андрієм проліз кілька кілометрів по підземних колекторів Дніпра від вулиці Південної до театру Шевченка і виліз назовні прямо посеред торгових рядів міського книжкового ринку.

У мене, напевно, сама нервова робота. І, одночасно, найбільш цікава. Потрібно розбиратися ( хоча б поверхово )... Опубліковано Borys Filatov Четвер, 21 травня 2020 р.

Нагадаємо,Мер Дніпра Філатов буде балотуватися на другий термін

Також міський голова Дніпра Борис Філатов назвав самообманом і симуляцією заборона запуску громадського транспорту

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