Амстердам готовий допомогти Чернівцям у боротьбі з СOVID-19

Амстердамський лабораторний центр у Нідерландах запропонував Чернівецькій області, яка наразі найбільше потерпає від коронавірусу в Україні, оперативно провести обробку до 200 зразків аналізів місцевих мешканців для виявлення коронавірусної інфекції.

Амстердамський лабораторний центр у Нідерландах запропонував Чернівецькій області, яка наразі найбільше потерпає від коронавірусу в Україні, оперативно провести обробку до 200 зразків аналізів місцевих мешканців для виявлення коронавірусної інфекції.

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