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20 березня 2020, 10:06 7

Амстердам готовий допомогти Чернівцям у боротьбі з СOVID-19

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20 березня 2020, 10:06 7
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Амстердамський лабораторний центр у Нідерландах запропонував Чернівецькій області, яка наразі найбільше потерпає від коронавірусу в Україні, оперативно провести обробку до 200 зразків аналізів місцевих мешканців для виявлення коронавірусної інфекції. 
Амстердамський лабораторний центр у Нідерландах запропонував Чернівецькій області, яка наразі найбільше потерпає від коронавірусу в Україні, оперативно провести обробку до 200 зразків аналізів місцевих мешканців для виявлення коронавірусної інфекції. 

Про це у прямому ефірі в Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, інформує RegioNews.

У чотирьох селах Буковини, де виявили хворих коронавірусом – Колінківцях, Бочківцях, Грозинцях та Топорівцях – виставили медико-санітарні блок-пости, на яких здійснюватимуть температурний скринінг і проводитимуть інформаційну роботу з жителями.

"Ми маємо відгуки від мешканців цих сіл. (...) Відгуки – про те, що вони потребують більшої уваги з нашого боку. Ми отримали також дружню пропозицію з Нідероландів, з міста Амстердам. Амстердамський лабораторний центр запропонував Чернівецькій області також солідарну допомогу. Ми можемо до 200 зразків аналізів передати одним відправленням до Нідерландів для того, щоб швидко отримати результати. І ми будемо просити мешканців цих сіл, де спостерігається найбільший спалах цього вірусу, які почуваються із симптомами цього захворювання, провести цей аналіз за допомогою сімейних лікарів. Зберемо ці аналізи, і відправимо їх спеціальним чином до Амстердаму. Сподіваємося таким чином локалізувати цю ситуацію", – сказав голова ОДА.

Нагадаємо, учора в Чернівецькій області медики підтвердили коронавірусну інфекцію в ще п’ятьох пацієнтів. Таким чином Буковина лідирує в Україні за кількістю інфікованих – 15.

Наразі в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, станом на вечір 19 березня в Україні було підтверджено 21 випадок COVID-19.

МОЗ України має чотири сценарії реагування на поширення коронавірусу.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закрила пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припинила міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.


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