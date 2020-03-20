Амстердам готовий допомогти Чернівцям у боротьбі з СOVID-19
Про це у прямому ефірі в Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, інформує RegioNews.
У чотирьох селах Буковини, де виявили хворих коронавірусом – Колінківцях, Бочківцях, Грозинцях та Топорівцях – виставили медико-санітарні блок-пости, на яких здійснюватимуть температурний скринінг і проводитимуть інформаційну роботу з жителями.
"Ми маємо відгуки від мешканців цих сіл. (...) Відгуки – про те, що вони потребують більшої уваги з нашого боку. Ми отримали також дружню пропозицію з Нідероландів, з міста Амстердам. Амстердамський лабораторний центр запропонував Чернівецькій області також солідарну допомогу. Ми можемо до 200 зразків аналізів передати одним відправленням до Нідерландів для того, щоб швидко отримати результати. І ми будемо просити мешканців цих сіл, де спостерігається найбільший спалах цього вірусу, які почуваються із симптомами цього захворювання, провести цей аналіз за допомогою сімейних лікарів. Зберемо ці аналізи, і відправимо їх спеціальним чином до Амстердаму. Сподіваємося таким чином локалізувати цю ситуацію", – сказав голова ОДА.
Нагадаємо, учора в Чернівецькій області медики підтвердили коронавірусну інфекцію в ще п’ятьох пацієнтів. Таким чином Буковина лідирує в Україні за кількістю інфікованих – 15.
Наразі в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.
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Нагадаємо, станом на вечір 19 березня в Україні було підтверджено 21 випадок COVID-19.
МОЗ України має чотири сценарії реагування на поширення коронавірусу.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.
16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закрила пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.
З 17 березня "Укрзалізниця" припинила міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.
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