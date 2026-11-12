Військові на Півдні підрізали "крила" росіянам
Українські військові продовжують нищити ворожу техніку на всіх можливих напрямках фронту. Прикордонники показали кадри з успішним ударом по ворожих об'єктах
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
На кадрах можна побачити роботу 79-го прикордонного загону. Українські військові під час виконання бойових завдань знищили 14 російських безпілотників. Зокрема, серед них було 11 безпілотників типу "Молнія".
"Кожен знищений ворожий дрон — це ще одна загроза, яку вдалося знешкодити. Продовжуємо захищати українське небо", - кажуть військові .
Нагадаємо, раніше українські військові уразили одразу чотири пункти управління безпілотниками російських окупантів. Удари завдали на Запоріжжі, Херсонщині, Донеччині та території Росії.
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