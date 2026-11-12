Фото: поліція

Аварія сталася 12 листопада близько 07:30 неподалік села Шпанів у Рівненському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій ЗІЛ, 74-річний місцевий житель, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, де вантажівка перекинулася. В цей момент керманич випав із кабіни та його притиснуло транспортним засобом.

Від отриманих травм водій загинув на місці.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 11 листопада на трасі на Полтавщині зіткнулися дві вантажівки. Внаслідок аварії загинули обидва водії.