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12 листопада 2026, 13:26

Смерть малюка під час лікування зубів: у Тернополі винесли вирок двом медикам

12 листопада 2026, 13:26
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Фото: Суспільне Тернопіль
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У Тернополі суд визнав винними двох медиків у неналежному виконанні професійних обов'язків, що призвело до смерті однорічного хлопчика

Як повідомляють к ореспонденти Суспільного, вирок Тернопільський міськрайонний суд оголосив 12 листопада, передає RegioNews.

Стоматолога-хірурга засудили до двох років ув'язнення, а лікарку-анестезіологиню – до одного року позбавлення волі.

Обох медиків обвинувачували за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу. Крім ув'язнення, їх на три роки позбавили права обіймати посади, пов'язані з наданням медичної допомоги та здійсненням медичної практики.

Трагедія сталася 13 листопада 2023 року в Тернопільській обласній дитячій лікарні. Однорічний Єремій Пліш помер під час лікування зубів під загальним наркозом.

За даними обласної прокуратури, медики не врахували наявність у дитини вираженого хронічного запального процесу, підтвердженого попередніми аналізами крові, а також не провели належної передопераційної підготовки та додаткових обстежень. Під час втручання у хлопчика розвинулися гостра легенево-серцева недостатність і набряк легень, що призвело до зупинки серця.

Мати хлопчика Руслана Пліш назвала вирок справедливим, хоча й недостатнім з огляду на втрату сина.

"Для мене дуже важливо, що зараз суддя оголосив їх винними. Оскільки у смерті мого маленького Єремійчика все ж таки доказано, що винні лікарі", – сказала жінка.

За її словами, розгляд справи супроводжувався затягуванням процесу

Нагадаємо, в Одесі лікарю-анестезіологу приватної клініки оголосили підозру через смерть п'ятирічної дитини. Трагедія сталася у листопаді 2025 року. За даними правоохоронців, медик неналежно виконав свої професійні обов'язки.

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