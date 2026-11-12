Аварія на Одещині: на трасі перекинулася вантажівка
У четвер, 12 листопада, на 51-му кілометрі автодороги Одеса – Рені сталася ДТП за участю вантажівки
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
За попередньою інформацією, водій вантажівки не впорався з керуванням, унаслідок чого автомобіль перекинувся.
На місці працювали патрульні поліцейські. До ліквідації наслідків аварії також залучили місцеві комунальні служби. Для підняття вантажівки використовувалиспеціальну техніку.
Поліцейські встановлюють усі обставини ДТП.
Нагадаємо, на Прикарпатті 20-річна водійка врізалася в дерево, дівчина загинула. У салоні автомобіля перебували ще троє пасажирів. Вони отримали легкі тілесні ушкодження.
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