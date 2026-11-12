"Хоче знищити життя": Зеленський розповів про плани Путіна щодо українських міст

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін прагне знищити нормальне життя в українських містах, зокрема Києві, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Одесі та Херсоні

Про це, як інформує "Інтерфакс-Україна", глава держави сказав під час виступу на пленарному засіданні саміту Європейської політичної спільноти, передає RegioNews.

За словами Зеленського, Путін озвучив такі наміри найближчому оточенню. Президент назвав це достовірною інформацією та пов'язав із постійними російськими атаками на українські міста.

"Путін сказав своїм найближчим соратникам, що хоче знищити життя в цих містах. Ось чому ми спостерігаємо цей постійний терор проти Києва – столиці, Дніпра, Харкова, Запоріжжя, Одеси, а також нашого Херсона та інших міст", – заявив Зеленський.

Водночас президент наголосив, що Україна підготувала плани забезпечення стійкості міст. Для їх реалізації, за його словами, країна потребує додаткової міжнародної підтримки.

Нагадаємо, раніше глава держави заявив, що Росія намагається роз'єднати Україну по Дніпру, атакуючи мости та енергетичну інфраструктуру. Зеленський наголосив на необхідності ефективної взаємодії між центральною та місцевою владою для захисту населення.