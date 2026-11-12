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Ділку повідомили про підозру за фактом зловживання впливом

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці затримали 31-річного чоловіка, який за 5500 доларів обіцяв допомогти військовозобов'язаним отримати бронювання від мобілізації та виїхати за кордон.

За даними поліції, фігурант шукав чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації, та пропонував їм працевлаштування на підприємство критичної інфраструктури, яке бронює своїх працівників.

Зокрема, одному зі знайомих він запропонував оформити таке працевлаштування з подальшим службовим відрядженням за кордон. Чоловік запевняв, що зможе організувати це завдяки впливу на посадовців, уповноважених ухвалювати відповідні рішення.

Ділка затримали під час отримання 5500 доларів. Гроші вилучили як речові докази.

Чоловіку повідомили про підозру. Суд взяв його під варту з можливістю внесення застави у розмірі 266 тисяч гривень.

Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники викрили чоловіка, який намагався виїхати з України за підробленим свідоцтвом про народження третьої дитини. Він зізнався, що купив документ через Telegram.