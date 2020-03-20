Амстердам готов помочь Черновцам в борьбе с СOVID-19
Об этом в прямом эфире в Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, информирует RegioNews.
В четырех селах Буковины, где обнаружили больных коронавирусом - Колинковцах, Бочкивцах, Грозинцах и Топоровцах - выставили медико-санитарные блок-посты, на которых будут осуществлять температурный скрининг и проводить информационную работу с жителями.
"Мы получаем отзывы жителей этих сел. (...) Отзывы - о том, что они требуют большего внимания с нашей стороны. Мы получили также дружеское предложение из Нидерландов из города Амстердам. Амстердамский лабораторный центр предложил Черновицкой области также солидарную помощь. мы можем до 200 образцов анализов передать одним отправлением в Нидерланды для того, чтобы быстро получить результаты. И мы будем просить жителей этих сел, где наблюдается наибольший вспышка этого вируса, которые чувствуют себя с симптомами этого заболевания, провести этот анализ с помощью семейных врачей. Соберем эти анализы, и отправим их специальным образом в Амстердам. Надеемся таким образом локализовать эту ситуацию ", - сказал председатель ОГА.
Напомним, вчера в Черновицкой области медики подтвердили коронавирусной инфекции в еще пяти пациентов. Таким образом Буковина лидирует в Украине по количеству инфицированных - 15.
Сейчас в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.
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Напомним, по состоянию на вечер 19 марта в Украине был подтвержден 21 случай COVID-19.
Минздрав Украины имеет четыре сценария реагирования на распространение коронавируса.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрыла пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.
С 17 марта "Укрзализныця" прекратила международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.
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