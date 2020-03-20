Амстердам готов помочь Черновцам в борьбе с СOVID-19

Амстердамский лабораторный центр в Нидерландах предложил Черновицкой области, которая сейчас больше всего страдает от коронавируса в Украине, оперативно провести обработку до 200 образцов анализов местных жителей для выявления коронавирусной инфекции

Амстердамский лабораторный центр в Нидерландах предложил Черновицкой области, которая сейчас больше всего страдает от коронавируса в Украине, оперативно провести обработку до 200 образцов анализов местных жителей для выявления коронавирусной инфекции

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