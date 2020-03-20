Україна зупинила експорт спирту

ДП "Укрспирт" тимчасово призупинило відвантаження спирту на експорт через підвищений попит на медичний спирт в Україні через поширення вірусу COVID-19

Фото: ukrspirt.com

ДП "Укрспирт" тимчасово призупинило відвантаження спирту на експорт через підвищений попит на медичний спирт в Україні через поширення вірусу COVID-19

Як передає RegioNews, посилаючись на пресслужбу підприємства, про це повідомив в.о. директора підприємства Сергій Блескун.

"Ми прийняли державницьку позицію - у першу чергу, подбати про українців. Через пандемію коронавірусу ми спостерігаємо підвищений попит на медичний спирт не лише всередині країни, а й ззовні. Тому ми вирішили призупинити експорт спирту. Спочатку потрібно повністю забезпечити ринок України", - сказав він.

За його словами, експорт буде відновлено після того, як "Укрспирт" повністю забезпечить внутрішній ринок України.

Про дату початку відвантажень повідомлять додатково.

Нагадаємо, 18 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабмін буде готуватися до економічної кризи в Україні, який стане наслідком світової кризи через епідемію коронавируса.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко заявляв, що основні наслідки впливу коронавірусу на економіку будуть помітні через 3 - 6 місяців.