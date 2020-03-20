Україна зупинила експорт спирту
Як передає RegioNews, посилаючись на пресслужбу підприємства, про це повідомив в.о. директора підприємства Сергій Блескун.
"Ми прийняли державницьку позицію - у першу чергу, подбати про українців. Через пандемію коронавірусу ми спостерігаємо підвищений попит на медичний спирт не лише всередині країни, а й ззовні. Тому ми вирішили призупинити експорт спирту. Спочатку потрібно повністю забезпечити ринок України", - сказав він.
За його словами, експорт буде відновлено після того, як "Укрспирт" повністю забезпечить внутрішній ринок України.
Про дату початку відвантажень повідомлять додатково.
Нагадаємо, 18 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабмін буде готуватися до економічної кризи в Україні, який стане наслідком світової кризи через епідемію коронавируса.
Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко заявляв, що основні наслідки впливу коронавірусу на економіку будуть помітні через 3 - 6 місяців.
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