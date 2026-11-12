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12 листопада 2026, 13:52

Далекобійні удари по Росії: Сили оборони уразили п'ять найбільших НПЗ країни

12 листопада 2026, 13:52
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Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Сили оборони України від 30 жовтня уразили п'ять найбільших нафтопереробних заводів Росії. Серед них – підприємства в Омську, Кірішах, Рязані, Нижньому Новгороді та Ярославлі

Про це повідомили в Генштабі, передає RegioNews.

Однією з останніх цілей став Омський нафтопереробний завод, який українські військові уразили 11 листопада. Підприємство розташоване приблизно за 2500 кілометрів від українського кордону та є найпотужнішим НПЗ Росії.

Його потужність становить понад 21 млн тонн нафти на рік, а глибина переробки сягає близько 99%. Після ураження на території заводу спалахнула пожежа.

Також підтверджено результати ударів по Кірішському та Саратовському нафтопереробних заводах.

У ніч на 9 листопада українські сили уразили підприємство "Кінеф" у Ленінградській області. Його потужність становить близько 20 млн тонн нафти на рік, що забезпечує понад 6% загального обсягу нафтопереробки Росії.

Унаслідок атаки пошкоджено установки первинної переробки нафти та дві установки охолодження.

Ще один удар припав на Саратовський НПЗ у ніч на 7 листопада. Підприємство має потужність близько 7 млн тонн нафти на рік. За інформацією Сил оборони, пошкоджено єдину установку первинної переробки нафти АВТ-6, дві установки гідроочищення пального, трубопроводи та резервуар об'ємом 10 тисяч кубометрів. На території заводу виникла пожежа, а роботу підприємства зупинили.

У Силах оборони зазначають, що ураження установок первинної переробки скорочує виробництво пального для російської армії та впливає на доходи, які Росія використовує для фінансування війни проти України.

Нагадаємо, раніше українські військові уразили одразу чотири пункти управління безпілотниками російських окупантів. Удари завдали на Запоріжжі, Херсонщині, Донеччині та території Росії.

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