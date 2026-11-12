Смертельна ДТП на Київщині: пішохідка загинула на місці
Аварія сталась днями у селі Демидів. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Попередньо, 24-річна дівчина була за кермом Hyundai. Вона наїхала на жінку. На жаль, внаслідок отриманих травм 51-річна місцева жителька загинула на місці.
"Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 ККУ)", - кажуть в поліції.
Нагадаємо, раніше на Рівненщині автобус із 60 пасажирами зіткнувся з кіньми. Псотраждали дві людини, коні загинули на місці ДТП.
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