Смертельна ДТП на Київщині: пішохідка загинула на місці

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо, 24-річна дівчина була за кермом Hyundai. Вона наїхала на жінку. На жаль, внаслідок отриманих травм 51-річна місцева жителька загинула на місці.

"Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 ККУ)", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині автобус із 60 пасажирами зіткнувся з кіньми. Псотраждали дві людини, коні загинули на місці ДТП.