Фото: поліція

ДТП сталася вранці 11 листопада на автодорозі М-30 "Стрий-Знам’янка" в межах села Гродзеве Уманського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Встановлено, що 40-річна водійка авто Citroën Berlingo під час повороту ліворуч не пропустила авто Daewoo Lanos під керуванням 63-річного чоловіка – легковики зіткнулися.

Внаслідок ДТП травмувалися обидва водії та дві пасажирки Daewoo віком 59 і 64 роки. Постраждалих доставили до лікарні.

За фактом аваріїі відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 11 листопада на трасі на Полтавщині зіткнулися дві вантажівки. Внаслідок аварії загинули обидва водії.