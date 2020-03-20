Хворий коронавірусом житомирянин збрехав про контакти
Як передає RegioNews, про це розповів мер Житомира Сергій Сухомлин, пише "Житомир.info".
За його словами, чоловік повертався з-за кордону не з другом та його сином, як він повідомляв раніше, а закордон він возив цілу групу людей і разом з ними повертався в літаку. Лише за допомогою соціальних мереж було встановлено, від якої турфірми вони їздили, де вони були, і на ранок обіцяються встановити все коло осіб, з якими інфікований контактував.
"За словами пацієнта, він сам був на самоізоляції, але невідомо, чи були на самоізоляції всі люди з групи, які з ним поверталися з-за кордону. Він цю інформацію приховував", - уточнив мер.
Також він додав, що для збору інформації про членів туристичної групи, чисельність якої наразі не відома, будуть залучені працівники поліції та Служби безпеки України.
У свою чергу мешканці міста повідомляють, що в Житомир спокійно приходять автобуси із-за кордону і ніхто нікого не перевіряє.
Зокрема, днями на центральній вулиці міста Київській водій висадив пассажирів на зупинці громадського транспорту за 50 метрів від центрального автовокзалу і 300 м від залізничного.
"Ну ось будь ласка, прибули з Кракова, а може і з Австрії. Висадка на зупинці громадського транспорту і по домівках! А перевіритися, а ізолюватися на определеённое час!", - написав житель міста у Facebook.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Нагадаємо, станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.
19 березня у Житомирі виявили перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції.
МОЗ України має чотири сценарії реагування на поширення коронавірусу.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня.
- 12:38 20 березня Зеленський доручив випустити на дороги більше автобусів і маршруток
- 12:30 20 березня У Києві можуть подовжити карантин після 3 квітня - КМДА
- 12:23 20 березня Зеленський розповів, що привезуть у гуманітарці з Китаю
- 12:21 20 березня Стало відомо, як в Україні борються з коронавірусом у в’язницях і СІЗО
- 12:11 20 березня В Україні вилікували першого хворого на коронавірус
- 12:04 20 березня Стан хворих коронавірусом у Дніпрі задовільний – ОДА
- 12:00 20 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
- 10:00 18 березня Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
- 13:00 18 березня Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
- 14:00 17 березня Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
- 12:00 17 березня Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці