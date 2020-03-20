Хворий коронавірусом житомирянин збрехав про контакти

Житомирянин, у якого напередодні підтвердили інфікування коронавірусом, працює в турфірмі й закордоном перебував разом з групою туристів

Фото: скрін з відео, Сергій Сухомлин

Житомирянин, у якого напередодні підтвердили інфікування коронавірусом, працює в турфірмі й закордоном перебував разом з групою туристів

Як передає RegioNews, про це розповів мер Житомира Сергій Сухомлин, пише "Житомир.info".

За його словами, чоловік повертався з-за кордону не з другом та його сином, як він повідомляв раніше, а закордон він возив цілу групу людей і разом з ними повертався в літаку. Лише за допомогою соціальних мереж було встановлено, від якої турфірми вони їздили, де вони були, і на ранок обіцяються встановити все коло осіб, з якими інфікований контактував.

"За словами пацієнта, він сам був на самоізоляції, але невідомо, чи були на самоізоляції всі люди з групи, які з ним поверталися з-за кордону. Він цю інформацію приховував", - уточнив мер.

Також він додав, що для збору інформації про членів туристичної групи, чисельність якої наразі не відома, будуть залучені працівники поліції та Служби безпеки України.

У свою чергу мешканці міста повідомляють, що в Житомир спокійно приходять автобуси із-за кордону і ніхто нікого не перевіряє.

Зокрема, днями на центральній вулиці міста Київській водій висадив пассажирів на зупинці громадського транспорту за 50 метрів від центрального автовокзалу і 300 м від залізничного.

"Ну ось будь ласка, прибули з Кракова, а може і з Австрії. Висадка на зупинці громадського транспорту і по домівках! А перевіритися, а ізолюватися на определеённое час!", - написав житель міста у Facebook.

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