"Євросолідарність" висуває на мери Львова нардепа
Кандидатом на посаду Львівського міського голови від партії «Європейська солідарність» був оголошений народний депутат України Олег Синютка.
Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні прес-служби партії.
Під час виступу на віче, що відбулося в неділю в центрі міста, Синютка презентував своє бачення розвитку Львова.
"Він знову стане осередком науки і освіти, і зможе реалізувати свій потенціал. Львів поверне собі технологічну славу. Вироблене у Львові буде знаком якості у Європі та у світі. Ми маємо розвинути туризм іншої якості - для наукових конференцій і бізнес-форумів. Нам потрібен інший статус: якщо ти не був у Львові – ти не бачив Європи", - сказав Синютка.
Олег Синютка з грудня 2014 по червень 2019 року керував Львівською обласною державною адміністрацією. Згодом був обраний до Верховної Ради від партії "Євросолідарність". Нині є народним депутатом від цієї ж фракції.
Нагадаємо, раніше "Голос" представив свого кандидата у мери Львова.