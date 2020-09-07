"Євросолідарність" висуває на мери Львова нардепа

Про це стало відомо у неділю

Про це стало відомо у неділю

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні прес-служби партії.

Під час виступу на віче, що відбулося в неділю в центрі міста, Синютка презентував своє бачення розвитку Львова.

"Він знову стане осередком науки і освіти, і зможе реалізувати свій потенціал. Львів поверне собі технологічну славу. Вироблене у Львові буде знаком якості у Європі та у світі. Ми маємо розвинути туризм іншої якості - для наукових конференцій і бізнес-форумів. Нам потрібен інший статус: якщо ти не був у Львові – ти не бачив Європи", - сказав Синютка.

Олег Синютка з грудня 2014 по червень 2019 року керував Львівською обласною державною адміністрацією. Згодом був обраний до Верховної Ради від партії "Євросолідарність". Нині є народним депутатом від цієї ж фракції.

Нагадаємо, раніше "Голос" представив свого кандидата у мери Львова.