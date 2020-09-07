09:46  07 вересня
В Україні за добу знову більше 2 тисяч нових випадків зараження COVID-19
10:59  07 вересня
Обмін полоненими: Зеленський заявив, що Україна своїх не кидає
08:16  07 вересня
На Донеччині загинув військовий - бойовики повторно порушили перемир'я
UA | RU
UA | RU
07 вересня 2020, 12:58 6

"Євросолідарність" висуває на мери Львова нардепа

07 вересня 2020, 12:58 6
Читайте также на русском языке
Про це стало відомо у неділю
Про це стало відомо у неділю
Читайте также
на русском языке

Кандидатом на посаду Львівського міського голови від партії «Європейська солідарність» був оголошений народний депутат України Олег Синютка.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні прес-служби партії.

Під час виступу на віче, що відбулося в неділю в центрі міста, Синютка презентував своє бачення розвитку Львова.

"Він знову стане осередком науки і освіти, і зможе реалізувати свій потенціал. Львів поверне собі технологічну славу. Вироблене у Львові буде знаком якості у Європі та у світі. Ми маємо розвинути туризм іншої якості - для наукових конференцій і бізнес-форумів. Нам потрібен інший статус: якщо ти не був у Львові – ти не бачив Європи", - сказав Синютка.

Олег Синютка з грудня 2014 по червень 2019 року керував Львівською обласною державною адміністрацією. Згодом був обраний до Верховної Ради від партії "Євросолідарність". Нині є народним депутатом від цієї ж фракції.

Нагадаємо, раніше "Голос" представив свого кандидата у мери Львова.

Європейська солідарність мер партія Львів Кандидат
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
Олексій Петров про зв’язки з місцевими політиками: "З Віктором Балогою не знайомий, навіть не знаю, як він зараз виглядає"
Буряк та інші: хто боротиметься в Запоріжжі за мерське крісло
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »