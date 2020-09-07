Місцеві вибори: для зміни адреси голосування переселенцям потрібен лише паспорт

Відповідну заяву необхідно подати до 10 вересня

Відповідну заяву необхідно подати до 10 вересня

Фото: з відкритих джерел

Для того, щоб внутрішньо переселені люди змогли проголосувати на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року їм потрібно змінити виборчу адресу, а для цього достатньо лише паспорта громадянина України.

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві юстиції тимчасово окупованих територій України.

Щоб проголосувати на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, треба до 10 вересня 2020 року подати відповідну заяву про зміну виборчої адреси. Заява про зміну або визначення своєї виборчої адреси за місцем фактичного проживання можна подати в паперовій або електронній формі", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що внутрішньо переміщеним особам ніяких документів, що підтверджують місце фактичного проживання виборця, додавати до заяви не потрібно.

У міністерстві нагадали, що ще одна новація Виборчого кодексу – можливість визначити свою виборчу адресу, якщо немає зареєстрованого місця проживання.

"Наприклад, це молоді люди з тимчасово окупованої території, які були зареєстровані в гуртожитку свого навчального закладу, а після завершення були "виписані" звідти і не можуть поставити собі відмітку про реєстрацію в окупованих частинах Донецької та Луганської областей та АР Крим", - зазначають у відомстві.

Нагадаємо, 5 вересня в Україні почалися основні заходи Центральної виборчої комісії щодо підготовки до голосування 25 жовтня.

Раніше стало відомо, скільки українців вже змінили виборчу адресу.