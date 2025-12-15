На Житомирщине Ford сбил пешехода – мужчина умер в больнице

Фото: Национальная полиция

В ДТП в Житомирском районе смертельно травмирован пешеход. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 12 декабря около 17:30 на автодороге недалеко от поселка Озерного.

Автомобиль Ford под управлением 48-летнего жителя Новогуйвинской общины совершил наезд на 43-летнего пешехода, двигавшегося по автодороге.

Мужчину госпитализировали в реанимационное отделение больницы, однако на следующий день он скончался.

Следователи начали уголовное производство.

Полиция призывает водителей быть внимательными, особенно в темное время суток и на неосвещенных участках дороги. Пешеходов просят переходить дорогу только в установленных местах и использовать световозвращающие элементы для безопасности.

