11:22  15 грудня
У Познані двоє чоловіків побили українця в трамваї: всі подробиці
08:43  15 грудня
На Дніпропетровщині чоловік під час сварки кинув гранату в 19-річного хлопця
07:21  15 грудня
ДТП на трасі на Черкащині: відбійник проштрикнув Lexus
15 грудня 2025, 12:15

На Житомирщині Ford збив пішохода – чоловік помер у лікарні

15 грудня 2025, 12:15
Фото: Національна поліція
У ДТП у Житомирському районі смертельно травмовано пішохода. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 12 грудня близько 17:30 на автошляху неподалік селища Озерного.

Автомобіль Ford під керуванням 48-річного жителя Новогуйвинської громади здійснив наїзд на 43-річного пішохода, який рухався автошляхом.

Чоловіка госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні, однак наступного дня він помер.

Слідчі розпочали кримінальне провадження.

Поліція закликає водіїв бути уважними, особливо у темну пору доби та на неосвітлених ділянках дороги. Пішоходів просять переходити дорогу лише у встановлених місцях та використовувати світлоповертальні елементи для безпеки.

Нагадаємо, у Чернівецькому районі, в ніч на 14 грудня, сталися дві серйозні дорожньо-транспортні пригоди, які призвели до травмування людей та загибелі однієї особи.

Житомирська область траса ДТП ПДР поліція пішохід смертельна ДТП
12 грудня 2025
