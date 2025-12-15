На Житомирщині Ford збив пішохода – чоловік помер у лікарні

Фото: Національна поліція

У ДТП у Житомирському районі смертельно травмовано пішохода. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 12 грудня близько 17:30 на автошляху неподалік селища Озерного.

Автомобіль Ford під керуванням 48-річного жителя Новогуйвинської громади здійснив наїзд на 43-річного пішохода, який рухався автошляхом.

Чоловіка госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні, однак наступного дня він помер.

Слідчі розпочали кримінальне провадження.

Поліція закликає водіїв бути уважними, особливо у темну пору доби та на неосвітлених ділянках дороги. Пішоходів просять переходити дорогу лише у встановлених місцях та використовувати світлоповертальні елементи для безпеки.

Нагадаємо, у Чернівецькому районі, в ніч на 14 грудня, сталися дві серйозні дорожньо-транспортні пригоди, які призвели до травмування людей та загибелі однієї особи.