Фото: полиция

ДТП произошло в воскресенье, 14 декабря, в селе Драчинцы Черновицкого района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранители установили, что 39-летний черновчанин находился за рулем авто Audi Q7 в состоянии алкогольного опьянения. Он врезался в электроопору и бетонное ограждение.

Травмированных водителя и двух пассажиров, 39-летнего жителя областного центра и 18-летнего жителя села Драчинцы, госпитализировали.

Еще один пассажир – 19-летний буковинец – от полученных травм погиб на месте. Тело погибшего направили на судмедэкспертизу.

Полицейские задержали водителя. Расследование по факту аварии продолжается.

Напомним, прибывшие на место ДТП спасатели деблокировали одного из пострадавших из поврежденного автомобиля. Остальных двоих травмированных извлекли местные жители. Тело погибшего вытащили правоохранители.