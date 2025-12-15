Фото: полиция

ДТП произошло 14 декабря около 10:20 на трассе Н-01 "Киев – Знаменка" в Звенигородском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто Lexus LX600 не справился с управлением из-за несоблюдения безопасной скорости и врезался в отбойник – он проткнул машину.

К счастью, обошлось без пострадавших. Автомобиль получил механические повреждения.

На 35-летнего водителя полицейские составили протокол по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств) КУоАП.

Напомним, на трассе в Бориспольском районе Киевщины автомобиль Volvo влетел в грузовик. От полученных травм водитель легковушки скончался в больнице.