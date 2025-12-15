На Волыни пьяный водитель BMW въехал в припаркованный автомобиль: погиб 17-летний парень
ДТП произошло в воскресенье, 14 декабря, около 23:00 в Рованцах Луцкого района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель BMW, 21-летний житель Горькой Полонки, выехал на обочину и врезался в припаркованный Renault Master.
В результате аварии двое парней 17 и 19 лет получили травмы. Еще один 17-летний житель Луцкого района скончался. Все они находились внутри Renault Master.
Отмечается, что виновник ДТП находился в состоянии опьянения. Его задержали и поместили в изолятор временного содержания.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Фигуранту грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
