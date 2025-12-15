Фото: полиция

ДТП произошло в воскресенье, 14 декабря, около 23:00 в Рованцах Луцкого района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель BMW, 21-летний житель Горькой Полонки, выехал на обочину и врезался в припаркованный Renault Master.

В результате аварии двое парней 17 и 19 лет получили травмы. Еще один 17-летний житель Луцкого района скончался. Все они находились внутри Renault Master.

Отмечается, что виновник ДТП находился в состоянии опьянения. Его задержали и поместили в изолятор временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Фигуранту грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

