На Львовщине судили командира из-за СЗЧ пятерых военных

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Отмечается, что с 20 по 26 октября пятеро военных совершили СЗЧ. Из-за того, что они покинули расположение воинской части, составили протокол на командира сводной учебной роты.

"Младший лейтенант не осуществлял меры по надлежащему учету личного состава, проведению с личным составом индивидуальной воспитательной работы, планированию боевой подготовки и осуществлению контроля за ее выполнением, не обеспечил установление в подразделении такого внутреннего порядка, который гарантировал бы неукоснительное исполнение Законов Украины и положений Уставов ВС Украины", - говорится в материале.

Во время судебного заседания командир признал свою вину. Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 17 тысяч гривен.

Напомним, с начала 2025 года в Украине зарегистрировано 161 тысячу дел о самовольном уходе из части (СЗЧ), что почти в четыре раза превышает показатели 2024 года. Несмотря на рекордное количество производств, подозрение получили лишь 6% от всех зарегистрированных дел.