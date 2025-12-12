15:33  12 декабря
Синоптик предупредила украинцев о снеге и морозах
15:11  12 декабря
12-летний спортсмен из Закарпатья установил мировой рекорд по гиревому спорту
12:49  12 декабря
В Киеве задержали мужчин, устроивших теракты в Деснянском районе
UA | RU
UA | RU
12 декабря 2025, 14:55

На Львовщине судили командира из-за СЗЧ пятерых военных

12 декабря 2025, 14:55
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

На Львовщине командира роты судили за самовольное оставление части пятью военными. Стали известны детали дела

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Отмечается, что с 20 по 26 октября пятеро военных совершили СЗЧ. Из-за того, что они покинули расположение воинской части, составили протокол на командира сводной учебной роты.

"Младший лейтенант не осуществлял меры по надлежащему учету личного состава, проведению с личным составом индивидуальной воспитательной работы, планированию боевой подготовки и осуществлению контроля за ее выполнением, не обеспечил установление в подразделении такого внутреннего порядка, который гарантировал бы неукоснительное исполнение Законов Украины и положений Уставов ВС Украины", - говорится в материале.

Во время судебного заседания командир признал свою вину. Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 17 тысяч гривен.

Напомним, с начала 2025 года в Украине зарегистрировано 161 тысячу дел о самовольном уходе из части (СЗЧ), что почти в четыре раза превышает показатели 2024 года. Несмотря на рекордное количество производств, подозрение получили лишь 6% от всех зарегистрированных дел.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
СОЧ командир военные Львовская область
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
Зеленский отправляется в Берлин для переговоров о прекращении огня в Украине
12 декабря 2025, 16:09
Зарезал знакомого и пошел: в Ровенской области мужчина получил приговор за убийство
12 декабря 2025, 15:55
Синоптик предупредила украинцев о снеге и морозах
12 декабря 2025, 15:33
Удар россиян по АЗС в Харьковской области: в полиции показали последствия
12 декабря 2025, 15:26
Инвалидность за 3 тысячи: в Житомирской области разоблачили дельца, который обещал "помощь" военному
12 декабря 2025, 15:25
На Киевщине в доме нашли мертвыми супругов и их 11-летнюю дочь, маленький мальчик в больнице
12 декабря 2025, 15:15
12-летний спортсмен из Закарпатья установил мировой рекорд по гиревому спорту
12 декабря 2025, 15:11
Генпрокурор Кравченко заявил, что не планирует увольняться и пригрозил добраться до каждого из своих недоброжелателей
12 декабря 2025, 14:58
Политические инсайды: "коллективный Ермак" и кадровые перестановки
12 декабря 2025, 14:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Валерий Чалый
Марианна Безуглая
Все блоги »