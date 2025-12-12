Генпрокурор Кравченко заявил, что не планирует увольняться и пригрозил добраться до каждого из своих недоброжелателей

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

"Я не подавал и не собираюсь подавать в отставку. Я на своем месте. И продолжаю исполнять обязанности Генерального прокурора", – написал он.

При этом Кравченко заявил, что знает каждого, кто сейчас работает против него и прокуратуры как институции.

"Можете не маскироваться, я за каждым приду лично. Я остаюсь там, где обещал быть, там, где тяжелее всего", – пригрозил генпрокурор.

Ранее журналист Василий Крутчак сообщил, что генеральный прокурор Руслан Кравченко якобы подал заявление об отставке. Впоследствии в Офисе Генпрокурора опровергли слухи об отставке Кравченко.