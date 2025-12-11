11:35  11 декабря
Известный украинский певец стал жертвой мошенников
09:46  11 декабря
В частный дом возле Львова попал дрон со взрывчаткой: что известно
07:45  11 декабря
На Волыни военный грузовик врезался в забор: погиб нацгвардеец
11 декабря 2025, 12:10

В Бердичеве 16-летняя школьница сделала взрывчатку по заказу россиян

11 декабря 2025, 12:10
Фото: СБУ
Россияне завербовали несовершеннолетнюю из Бердичева. Они заметили ее, когда она искала "легкие деньги" в социальных сетях

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Российский куратор предложил 16-летней школьнице приехать в Житомир и побыть там в съемной квартире. Там она должна была собрать самодельное взрывное устройство (СВП) по инструкции россиян. Кроме того, усилить устройство планировалось мобильным телефоном для дистанционной активации.

После этого несовершеннолетняя получила от российской спецслужбы инструкцию: спрятать замаскированную под огнетушитель бомбу в парке и установить телефонную камеру напротив "объекта". К счастью, правоохранители успели обнаружить и обезвредить взрывчатку.

"В настоящее время в рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (подготовка к террористическому акту), продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступлению", - сообщили в СБУ.

Напомним, ранее в Харькове был задержан агент ФСБ. Вражеским приспешником оказался 19-летний местный житель, мать которого в январе 2025 года СБУ разоблачила на организации теракта.

