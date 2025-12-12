Загиблий та поранені: у Житомирі судитимуть підлітків, які влаштували теракт

Фото: Нацполіція

У Житомирі будуть судити двох підлітків. Вони можуть потрапити за ґрати на багато років

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Сама трагедія сталась влітку 2025 року. Неподалік вулиці Захисників України стався вибух. У результаті один чоловік загинув, а ще один — отримав численні поранення. Виявилось, що причетними були підлітки.

Як з'ясували правоохоронці, 17-річні хлопець та дівчина працювали на російських кураторів. Їх завербували, коли вони шукали "легкого заробітку. Всі потрібні матеріали вони купили у місцевих магазинах та на ринках, частину компонентів – отримали поштою. Згодом вони встановили вибухівку, а також закріпили на дереві телефон із павербанком. Коли до зазначеного місця підійшли двоє чоловіків, вибухівка здетонувала.

Також за вказівками куратора підлітки розповсюджували в місті наркотичні речовини. Під час обшуку у них знайшли 22 зіп-пакети та паперовий згорток з психотропною речовиною PVP, загальною вагою майже 18 грамів.

Правоохоронці завершили досудове розслідування. Тепер їм загрожуватиме від 10 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

