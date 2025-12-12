12:49  12 грудня
У Києві затримали чоловіків, які влаштували теракти у Деснянському районі
09:26  12 грудня
Поліцейській, яка збила 6-річну дівчинку у Прилуках, обрали запобіжний захід
08:25  12 грудня
Смертельна ДТП на трасі у Житомирській області: загинув мотоцикліст
UA | RU
UA | RU
12 грудня 2025, 13:55

Загиблий та поранені: у Житомирі судитимуть підлітків, які влаштували теракт

12 грудня 2025, 13:55
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Житомирі будуть судити двох підлітків. Вони можуть потрапити за ґрати на багато років

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Сама трагедія сталась влітку 2025 року. Неподалік вулиці Захисників України стався вибух. У результаті один чоловік загинув, а ще один — отримав численні поранення. Виявилось, що причетними були підлітки.

Як з'ясували правоохоронці, 17-річні хлопець та дівчина працювали на російських кураторів. Їх завербували, коли вони шукали "легкого заробітку. Всі потрібні матеріали вони купили у місцевих магазинах та на ринках, частину компонентів – отримали поштою. Згодом вони встановили вибухівку, а також закріпили на дереві телефон із павербанком. Коли до зазначеного місця підійшли двоє чоловіків, вибухівка здетонувала.

Також за вказівками куратора підлітки розповсюджували в місті наркотичні речовини. Під час обшуку у них знайшли 22 зіп-пакети та паперовий згорток з психотропною речовиною PVP, загальною вагою майже 18 грамів.

Правоохоронці завершили досудове розслідування. Тепер їм загрожуватиме від 10 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Харкові затримали агента ФСБ. Ворожим поплічником виявився 19-річний місцевий житель, матір якого у січні 2025 року СБУ викрила на організації теракту.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
теракт поліція Житомирська область
У Бердичеві 16-річна школярка зробила вибухівку на замовлення росіян
11 грудня 2025, 12:10
На Дніпропетровщині чоловік підпалив автомобіль знайомого через сварку
10 грудня 2025, 17:55
Всі новини »
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
12-річний спортсмен із Закарпаття встановив світовий рекорд із гирьового спорту
12 грудня 2025, 15:11
Генпрокурор Кравченко заявив, що не планує звільнятися і пригрозив дістатися до кожного зі своїх недоброзичливців
12 грудня 2025, 14:58
На Львівщині судили командира через СЗЧ п'ятьох військових
12 грудня 2025, 14:55
Політичні інсайди: "колективний Єрмак" та кадрові перестановки
12 грудня 2025, 14:44
Росіяни атакували дронами громаду на Харківщині: шестеро постраждалих
12 грудня 2025, 14:41
На Рівненщині водій міжнародного автобуса залишив неповнолітню на заправці
12 грудня 2025, 14:40
У Харкові чоловік посварився з дружиною та влаштував стрілянину в підʼїзді багатоповерхівки
12 грудня 2025, 14:29
У Києві пенсіонерка віддала аферистам 362 тисячі на "лікування сина"
12 грудня 2025, 14:25
На Хмельниччині посадовці військової частини відправляли підлеглих працювати на приватній СТО
12 грудня 2025, 14:18
На Сумщині російський "Шахед" атакував спортивну школу під час тренувань дітей
12 грудня 2025, 14:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Валерій Чалий
Мар'яна Безугла
Всі блоги »