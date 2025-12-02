Фото: СБУ

В Харькове задержали еще одного агента ФСБ. Вражеским приспешником оказался 19-летний местный житель, мать которого в январе 2025 года СБУ разоблачила на организации теракта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Как установило расследование, после задержания матери, по заказу россиян пытавшейся подорвать ветерана ВСУ с помощью самодельной бомбы, фигурант уехал к родственникам в Москву. Там он сразу попал в поле зрения российских спецслужб. Сначала враг завербовал его, а затем вернул в Харьков выполнять агентурные задачи.

Чтобы привлечь юношу к сотрудничеству, россияне пообещали ему дальнейшую "эвакуацию" в РФ с вручением ведомственной награды от ФСБ и содействием в поступлении в российский вуз.

Впоследствии юноша прибыл в Харьков и начал отслеживать пункты базирования сил обороны, в частности логистических составов ВСУ. Чтобы собрать разведданные, фигурант обходил местность, скрыто фотографировал потенциальные цели и обозначал их координаты на гугл-карте.

Далее агент обобщал разведывательные сведения, добавлял к ним свои комментарии и накапливал в смартфоне для "отчета" ФСБ.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства. Во время обысков у него изъяли мобильный телефон с геолокациями украинских объектов и анонимным чатом с куратором ФСБ.

Агенту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ предотвратила заказное убийство воина-разведчика Сил обороны в Запорожье. В городе задержали агента ФСБ, который готовил ликвидацию бойца элитного разведподразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ.