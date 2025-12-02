11:29  02 декабря
В Киеве на Оболони мужчина с ножом нападал на прохожих
10:15  02 декабря
В Одессе на кладбище мужчина сломал 86 надгробий: дело передали в суд
07:26  02 декабря
В Киеве пьяный водитель Tesla сбил насмерть 13-летнюю девочку
UA | RU
UA | RU
02 декабря 2025, 10:48

В Харькове 19-летний юноша стал агентом РФ после того, как его мать разоблачили на подготовке теракта

02 декабря 2025, 10:48
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

В Харькове задержали еще одного агента ФСБ. Вражеским приспешником оказался 19-летний местный житель, мать которого в январе 2025 года СБУ разоблачила на организации теракта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Как установило расследование, после задержания матери, по заказу россиян пытавшейся подорвать ветерана ВСУ с помощью самодельной бомбы, фигурант уехал к родственникам в Москву. Там он сразу попал в поле зрения российских спецслужб. Сначала враг завербовал его, а затем вернул в Харьков выполнять агентурные задачи.

Чтобы привлечь юношу к сотрудничеству, россияне пообещали ему дальнейшую "эвакуацию" в РФ с вручением ведомственной награды от ФСБ и содействием в поступлении в российский вуз.

Впоследствии юноша прибыл в Харьков и начал отслеживать пункты базирования сил обороны, в частности логистических составов ВСУ. Чтобы собрать разведданные, фигурант обходил местность, скрыто фотографировал потенциальные цели и обозначал их координаты на гугл-карте.

Далее агент обобщал разведывательные сведения, добавлял к ним свои комментарии и накапливал в смартфоне для "отчета" ФСБ.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства. Во время обысков у него изъяли мобильный телефон с геолокациями украинских объектов и анонимным чатом с куратором ФСБ.

Агенту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В Харькове задержан 19-летний юноша, мать которого пыталась взорвать ветерана ВСУ

Напомним, СБУ предотвратила заказное убийство воина-разведчика Сил обороны в Запорожье. В городе задержали агента ФСБ, который готовил ликвидацию бойца элитного разведподразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война СБУ теракт задержание Харьков агент рф
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
На Покровском направлении российские бойцы грабят погибших товарищей – партизаны
02 декабря 2025, 12:59
Украинские пограничники показали, как уничтожают россиян на Курском направлении
02 декабря 2025, 12:52
В Херсонской области российский снаряд попал в дом: подробности
02 декабря 2025, 12:28
Под крики "Правительство вон!" фракция "Европейская Солидарность" заблокировала трибуну ВР
02 декабря 2025, 12:15
Коррупция в "Энергоатоме": задержан топ-чиновник за хищение 18,6 млн грн
02 декабря 2025, 11:57
Атаки РФ по энергетике: частично обесточены четыре области
02 декабря 2025, 11:33
В Киеве на Оболони мужчина с ножом нападал на прохожих
02 декабря 2025, 11:29
Во Львовской области столкнулись легковушки: трое пострадавших
02 декабря 2025, 11:14
На Прикарпатье чиновник ТЦК жестоко избил военнообязанного: детали инцидента
02 декабря 2025, 10:51
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все публикации »
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Все блоги »