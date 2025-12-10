На Днепропетровщине мужчина поджег автомобиль знакомого из-за ссоры

Фото: Нацполиция

Это произошло ночью 8 декабря в одном из поселков Самаровского района у двора дома. Злоумышленник дотла сжег чужое авто

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Как выяснила полиция, 22-летний местный житель поссорился со знакомым. Тогда он решил отомстить. Он облил его автомобиль легковоспламеняющимся веществом, поджег и ушел с места пожара.

Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении. Теперь ему грозит до десяти лет заключения.

Напомним, в Одесской области будут судить 18-летнего парня, пытавшегося поджечь дом знакомой. Молодой человек признался, что неоднократно ссорился с девушкой, потому что она якобы распространяла ложные слухи о нем и его семье. Обидевшись, юноша таким образом решил отомстить.