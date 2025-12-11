Как Харьков защищал наличные: секретные банковские инструкции первых дней войны

Иллюстративное фото: из открытых источников

Банковскую систему традиционно критикуют за очереди, хамство персонала, долгие процедуры и навязывание дополнительных услуг. А для должников сотрудники банка нередко смотрятся врагами

Об этом пишет "Думка", передает RegioNews.

Но, несмотря на репутационные проблемы, банковская система остается критически важной для работы государства. А во время полномасштабной войны становится одним из ключевых элементов национальной безопасности.

Наличные, сейфы и уязвимость

Несмотря на активное развитие безналичных платежей, оборот наличных денег в Украине все еще огромен. В отделениях банков и банкоматах ежедневно хранятся от десятков тысяч до десятков миллионов гривен. Объем зависит от специфики работы, наличия сейфов и сертификации оборудования. В больших филиалах, где обслуживаются бизнес-клиенты, наличных денег может быть особенно много. А некоторые отделения фактически выполняют роль хранилищ.

Сейфы в банках разные – от современных высокозащищенных до доставшихся в наследство еще с советских времен. Следовательно, уровень риска для отделений существенно отличается.

Ограбление и средства защиты

Банки всегда являлись привлекательной целью для преступников. В отделениях устанавливают тревожные кнопки, которые должны вызвать группу быстрого реагирования за 3-5 минут. В разных банках подход к их использованию разный: международные финучреждения позволяют давить кнопку при малейшем подозрении, тогда как крупные украинские банки могут штрафовать за "ложные" вызовы.

Еще одно средство безопасности – "сигнальная пачка" или "кукла". Это обычная с виду упаковка денег, которую кассир может сдвинуть, чтобы автоматически подать сигнал тревоги. Однако ее часто убирают из-за случайных износов.

Удачное "классическое" ограбление банка в Харькове в последний раз произошло еще 9 февраля 2010: двое вооруженных мужчин забрали деньги из кассы и скрылись.

Банки на войне: инструкции из прошлого и новые риски

Во время второй мировой войны деньги требовали спасать. Сегодня – наоборот: в случае угрозы захвата банкноты приказывают уничтожать или портить.

По словам сотрудников одного из крупных банков, соответствующие инструкции существуют еще с 1950-х годов. 23 февраля 2022 года, за день до вторжения, работникам в некоторых учреждениях выдали зеленку. Именно ее приказывали залить в сейфы с деньгами в случае возможного увлечения оккупантами. В других банках издали специальные красители.

Одновременно существует правило немедленной деактивации всех хранящихся в отделении неактивированных карточек: ведь каждую из них можно активировать через банкомат.

Одним из реальных случаев стал инцидент на Алексеевке: испуганный персонал, увидев вооруженных мужчин в форме, испортил около 50 тысяч гривен. Позже выяснилось, что это были украинские военные.

Возвращение к работе под обстрелами

Первые отделения банков в Харькове возобновили работу спустя почти месяц после начала боевых действий. Работники выходили добровольно, рискуя жизнью. В марте 2022 года одно из отделений на Салтовке работало всего в пяти километрах от линии фронта.

Сегодня финансовым учреждениям рекомендуют эвакуироваться, если они находятся ближе 10 км к линии боевых действий.

Несмотря на опасность, харьковские банковские работники поддерживали горожан – а об их роли свидетельствуют бесконечные очереди в нескольких работающих отделениях.

Напомним, в Запорожье Центр национального сопротивления организовал курсы по основам самозащиты и обращению с оружием. Учения проводят инструкторы с боевым опытом, полученным во время войны.