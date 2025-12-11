Фото из открытых источников

Известный певец Павел Зибров стал жертвой аферистов. Они используют его лицо и голос для обмана людей

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам артиста, аферисты в социальных сетях публикуют видео, где он якобы рекламирует "метод лечения диабета". На самом деле сам певец не имеет к этому никакого отношения. Его лицо и голос мошенники сгенерировали с помощью искусственного интеллекта.

"Хочу официально сообщить: я не имею никакого отношения к сообщениям, которые сейчас распространяются в Сети. В этих видео мошенники накладывают искусственно сгенерированный голос и от моего имени рекламируют якобы "метод лечения" от диабета. Это неправда! Это мошенничество", - предупреждает Павел Збров.

Он также отметил, что пытается бороться с мошенниками, но результатов нет. При удалении одного видео появляются другие. Поэтому он призывает людей быть бдительными.

"Пожалуйста, не переходите по ссылке, ничего не покупайте и не ведитесь на подобные схемы! К сожалению, сколько бы жалоб мы ни присылали, эти страницы появляются снова. Поэтому единственный действенный способ – игнорировать такие видео и не верить подобным заявлениям. Берегите себя и своих близких", – говорит артист.

Напомним, ранее ведущая Леся Никитюк пригрозила мошенникам. Оказалось, что злоумышленники использовали видео для рекламы казино. Ведущая предупредила, что если они будут так поступать, то ее юристы будут подавать в суд.