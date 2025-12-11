11:35  11 декабря
Известный украинский певец стал жертвой мошенников
В частный дом возле Львова попал дрон со взрывчаткой: что известно
На Волыни военный грузовик врезался в забор: погиб нацгвардеец
11 декабря 2025, 12:23

В Украину поступило более 200 тысяч доз бесплатной вакцины КПК для детей

Иллюстративное фото: из открытых источников
В Украину поступило 211 800 доз комбинированной вакцины против кори, эпидемического паротита и краснухи (КПК) для бесплатной вакцинации детей

Об этом сообщил Центр общественного здоровья, сообщает RegioNews.

Эти вакцины страна получает в рамках сотрудничества Министерства здравоохранения с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (Gavi). Соглашение о партнерстве между было подписано в конце 2024 года.

Закупку и доставку вакцин в Украину осуществляет ЮНИСЕФ, а Центр общественного здоровья Минздрава координирует их распределение в региональные центры контроля и профилактики болезней.

Вакцины хранятся на национальном составе и вскоре будут доставлены в учреждения здравоохранения во всех регионах страны.

Где можно вакцинировать ребенка

Прививку можно сделать у своего семейного врача, педиатра или в ближайшем заведении здравоохранения. Все прививки по Календарю профилактических прививок бесплатны. Если ребенок пропустил какие-либо плановые прививки, врач составит индивидуальный график для их наверстания.

  • Корь – очень заразная болезнь, которая может приводить к пневмонии, энцефалиту и даже смерти. У беременных возможны преждевременные роды или выкидыши.
  • Эпидемический паротит может вызывать орхит у мужчин, панкреатит, менингит, глухоту и другие серьезные осложнения.
  • Краснуха – у беременных может вызвать выкидыш или врожденные пороки развития ребенка.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине вступает в силу обновленный Календарь профилактических прививок. Теперь обязательны будут прививки против 11 инфекционных заболеваний.

