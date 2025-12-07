Иллюстрационое фото

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews .

Известно, что в феврале 2025 года в мессенджере мужчина вступил в сговор с неизвестным лицом. Они выбрали место, время, автомобиль. За выполнение теракта обвиняемому пообещали 3 тысячи долларов. Часть денег он получил на банковскую карту.

В разных магазинах он купил все необходимое для совершения теракта. Устройство дистанционно приводилось в действие через звонок на присоединенный к чайнику кнопкой и телефон. Рюкзак с чайником мужчина положил под переднюю часть указанного ему автомобиля под зданием Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

20 февраля произошел взрыв. Взрывчатка была под Лексусом, но пострадали соседние машины работников прокуратуры. В одной из них был мужчина. В результате взрыва он получил сотрясение мозга и травму органов слуха.

На суде обвиняемый признал свою вину. Его приговорили к 8 годам лишения свободы. Также с него взыскат 1,4 миллиона гривен материального ущерба.

Напомним, ранее в Харькове был задержан еще один агент ФСБ. Вражеским приспешником оказался 19-летний местный житель, мать которого в январе 2025 года СБУ разоблачила на организации теракта.