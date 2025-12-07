18:31  06 декабря
Завтра во всех регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии
15:08  06 декабря
Из-за ракетной атаки в Днепре возникли масштабные пожары
10:46  06 декабря
Россияне полностью уничтожили железнодорожный вокзал в Фастове Киевской области
07 декабря 2025, 10:45

Взрывчатка с чайником: в Одессе судили диверсанта, устроившего взрыв под прокуратурой

07 декабря 2025, 10:45
Иллюстрационое фото
В Одессе признали мужчину виновным в совершении теракта. Стало известно, какое наказание он получил

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews .

Известно, что в феврале 2025 года в мессенджере мужчина вступил в сговор с неизвестным лицом. Они выбрали место, время, автомобиль. За выполнение теракта обвиняемому пообещали 3 тысячи долларов. Часть денег он получил на банковскую карту.

В разных магазинах он купил все необходимое для совершения теракта. Устройство дистанционно приводилось в действие через звонок на присоединенный к чайнику кнопкой и телефон. Рюкзак с чайником мужчина положил под переднюю часть указанного ему автомобиля под зданием Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

20 февраля произошел взрыв. Взрывчатка была под Лексусом, но пострадали соседние машины работников прокуратуры. В одной из них был мужчина. В результате взрыва он получил сотрясение мозга и травму органов слуха.

На суде обвиняемый признал свою вину. Его приговорили к 8 годам лишения свободы. Также с него взыскат 1,4 миллиона гривен материального ущерба.

Напомним, ранее в Харькове был задержан еще один агент ФСБ. Вражеским приспешником оказался 19-летний местный житель, мать которого в январе 2025 года СБУ разоблачила на организации теракта.

04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
07 августа 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
