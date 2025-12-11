Фото: СБУ

СБУ задержала еще двух агентов российской военной разведки (ГРУ), участвовавших в подготовке воздушных ударов РФ по Киевщине. Основными целями врага были тепловые и гидроэлектростанции столичного региона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Чтобы навести атаки РФ на эти объекты, фигуранты порознь обходили местность, фиксировали координаты энергосооружений и выясняли их техническое состояние после обстрелов.

Задачу врага выполняли двое безработных 19 и 21 лет из Одесской и Хмельницкой областей. Оба фигуранта попали во внимание российского ГРУ, когда искали "легкие заработки" в телеграм-каналах осенью этого года.

После дистанционной вербовки россияне "отправили" агентов в Киев и близлежащие районы города для корректировки новой серии ракетно-дроновых ударов по региону. Во время разведвылазок парни дополнительно фотографировали и помечали на гугл-картах геолокации блокпостов на местных дорогах.

СБУ задержала агентов "на горячем" в Киеве, когда они проводили доразведку по адресам потенциальных "целей". В ходе обысков у фигурантов изъяли смартфоны с анонимными чатами в мессенджерах, с которых они контактировали с куратором ГРУ РФ.

Обеим задержанным объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала еще двух российских агентов в Харьковской области. Фигуранты работали на ФСБ и по заданию врага собирали координаты сил обороны на Изюмском направлении.