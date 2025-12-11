У Бердичеві 16-річна школярка зробила вибухівку на замовлення росіян

Фото: СБУ

Росіяни завербували неповнолітню з Бердичева. Вони помітили її, коли вона шукала "легкі гроші" в соціальних мережах

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Російський куратор запропонував 16-річний школярці приїхати до Житомира та побути там в орендованій квартирі. Там вона повинна була власноруч зібрати саморобний вибуховий пристрій (СВП) за інструкцією росіян. Крім того, підсилити пристрій планувалось мобільним телефоном для дистанційної активації.

Після цього неповнолітня отримала від російської спецслужби інструкцію: заховати замасковану під вогнегасник бомбу в парку і встановити телефонну камеру навпроти "об'єкта". На щастя, правоохоронці встигли виявити та знешкодити вибухівку.

"Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту), триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, раніше у Харкові затримали агента ФСБ. Ворожим поплічником виявився 19-річний місцевий житель, матір якого у січні 2025 року СБУ викрила на організації теракту.