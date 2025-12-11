11:35  11 грудня
11 грудня 2025, 12:10

У Бердичеві 16-річна школярка зробила вибухівку на замовлення росіян

11 грудня 2025, 12:10
Фото: СБУ
Росіяни завербували неповнолітню з Бердичева. Вони помітили її, коли вона шукала "легкі гроші" в соціальних мережах

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Російський куратор запропонував 16-річний школярці приїхати до Житомира та побути там в орендованій квартирі. Там вона повинна була власноруч зібрати саморобний вибуховий пристрій (СВП) за інструкцією росіян. Крім того, підсилити пристрій планувалось мобільним телефоном для дистанційної активації.

Після цього неповнолітня отримала від російської спецслужби інструкцію: заховати замасковану під вогнегасник бомбу в парку і встановити телефонну камеру навпроти "об'єкта". На щастя, правоохоронці встигли виявити та знешкодити вибухівку.

"Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту), триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, раніше у Харкові затримали агента ФСБ. Ворожим поплічником виявився 19-річний місцевий житель, матір якого у січні 2025 року СБУ викрила на організації теракту.

СБУ теракт Житомир
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
1000 грн "Зимової підтримки" можна витратити на продукти: де і як скористатися
11 грудня 2025, 12:59
На Київщині тривають пошуки зниклого рибалки
11 грудня 2025, 12:49
Конфлікт у магазині: в Тернополі відвідувачка розпилила перцевий балончик в очі продавчині
11 грудня 2025, 12:38
На Херсонщині легковик вилетів з дороги та врізався в дерево: водій загинув
11 грудня 2025, 12:38
В Україну надійшло понад 200 тисяч доз безкоштовної вакцини КПК для дітей
11 грудня 2025, 12:23
Росіяни атакували сільгосппідприємство на Харківщині: виникла масштабна пожежа
11 грудня 2025, 12:07
В Україні спростили оформлення ДТП: все через "Дію", без страхової та паперів
11 грудня 2025, 11:57
Зі слідами від вогнепального поранення: на Київщині на кладовищі знайшли тіло чоловіка
11 грудня 2025, 11:55
З'явилася нова версія мирного плану Трампа: що пропонують Україні
11 грудня 2025, 11:40
