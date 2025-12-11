1000 грн "Зимней поддержки" можно потратить на продукты: где и как воспользоваться

Иллюстративное фото: из открытых источников

С 11 декабря украинцы могут использовать 1000 грн "Зимней поддержки" для приобретения продуктов украинского производства (кроме подакцизных товаров)

Об этом сообщает Минсоцполитики, передает RegioNews.

Такая опция уже доступна в торговых сетях Fozzy Group (Сильпо, Фора, THRASH! Траш!, Fozzy) и "Близненько".

Сейчас воспользоваться ею можно более чем в 1 160 магазинах по всей Украине. Со временем перечень точек будет расширяться.

Возможность не распространяется на онлайн-заказ.

На что еще можно потратить деньги

Получатели "Зимней тысячи" могут использовать ее для:

оплаты коммунальных услуг;

оплаты почтовых услуг;

благотворительности;

покупки товаров украинского производства – лекарств, книг и продуктов питания.

Сроки использования средств

Если выплата получена через "Дия" и зачислена на карту "Национальный кэшбек", средства доступны до 30 июня 2026 года.

Пенсионеры и получатели соцвыплат через Укрпочту, а также оформлявшие помощь в отделениях могут потратить ее до конца февраля 2026 года – правительство продлило срок.

Напомним, на начало декабря 14 млн украинцев подали заявки на получение 1 тыс. грн в рамках программы "Зимняя поддержка". Средства уже получили 3,5 млн человек. Украинцы потратили их преимущественно на коммунальные услуги (80%), а также книги, аптеки и донаты для Сил обороны.

О программе "Зимняя поддержка"

Программа "Зимняя поддержка" (ранее – "Зимняя еПоддержка") была введена правительством Украины в декабре 2024 года с целью помощи гражданам в сложный зимний период. Ее реализует Министерство социальной политики совместно с Минцифры через приложение "Дия.

Основная идея программы – поддержать население при росте расходов на коммунальные услуги, лекарства и базовые нужды, а также стимулировать внутреннюю экономику.

Напомним, по данным министра социальной политики Дениса Улютина, около 10 млн украинцев смогут получить 1000 гривен зимней поддержки. Для этого в бюджете предусмотрено 10 млрд. гривен.