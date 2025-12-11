11:35  11 декабря
11 декабря 2025, 12:38

Конфликт в магазине: в Тернополе посетительница распилила перечный баллончик в глаза продавцу

11 декабря 2025, 12:38
В Тернополе продавщица получила химические ожоги обоих глаз после того, как посетительница распилила перечный баллончик в помещении магазина

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел, когда потерпевшая пыталась остановить воровство.

В полицию обратилась жительница города, работающая в магазине. Выехав на место происшествия, правоохранители установили, что злоумышленница – уроженка Полтавщины, 1983 года рождения. Конфликт возник после того, как продавцы заподозрили ее в краже.

Полицейские проверяют причастность женщины к другим имущественным преступлениям.

По факту нанесения легких телесных повреждений возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Тернополе молодая женщина ограбила два магазина. Сумма нанесенного ущерба составляет несколько тысяч гривен. Полицейские установили, что к преступлениям причастна ранее судимая жительница Тернополя, 1997 года рождения.

