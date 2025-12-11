11:35  11 декабря
Известный украинский певец стал жертвой мошенников
09:46  11 декабря
В частный дом возле Львова попал дрон со взрывчаткой: что известно
07:45  11 декабря
На Волыни военный грузовик врезался в забор: погиб нацгвардеец
UA | RU
UA | RU
11 декабря 2025, 13:29

В США представили обновленный "мирный план" для Украины

11 декабря 2025, 13:29
Читайте також українською мовою
фото: tsn.ua
Читайте також
українською мовою

Президент США Дональд Трамп представил обновленный «мирный план» – и он снова предполагает серьезные территориальные уступки со стороны Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ZN.UA.

Документ в частности предлагает:

признать российский контроль над Крымом, а также Донецкой и Луганской областями;

создать "серую" демилитаризованную зону на 30% территории Донецкой области – украинские и российские войска должны стоять за админграницей, которую еще предстоит определить;

заморозить ситуацию в Запорожской и Херсонской областях по текущей линии фронта;

обязать Украину и РФ не пытаться изменять эти договоренности силой.

При этом никаких гарантий, что в серой зоне не будет российских структур, документ не дает.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что более 80% украинцев "требуют заключения соглашения" для завершения войны России против Украины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
США Дональд Трамп политика война мирный план Трампа Украина
Появилась новая версия мирного плана Трампа: что предлагают Украине
11 декабря 2025, 11:40
КГБ завербовало Зеленского еще 20 лет назад: новое заявление Игоря Коломойского
10 декабря 2025, 18:47
Зеленский заявил о возможном прекращении войны
10 декабря 2025, 17:59
Все новости »
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
Во Львове задержали двух рэкетиров за вымогательство 120 тысяч долларов несуществующего долга
11 декабря 2025, 13:24
1000 грн "Зимней поддержки" можно потратить на продукты: где и как воспользоваться
11 декабря 2025, 12:59
В Киевской области продолжаются поиски пропавшего рыбака
11 декабря 2025, 12:49
Конфликт в магазине: в Тернополе посетительница распилила перечный баллончик в глаза продавцу
11 декабря 2025, 12:38
На Херсонщине легковушка вылетела с дороги и врезалась в дерево: водитель погиб
11 декабря 2025, 12:38
В Украину поступило более 200 тысяч доз бесплатной вакцины КПК для детей
11 декабря 2025, 12:23
В Бердичеве 16-летняя школьница сделала взрывчатку по заказу россиян
11 декабря 2025, 12:10
Россияне атаковали сельхозпредприятие в Харьковской области: возник масштабный пожар
11 декабря 2025, 12:07
В Украине упростили оформление ДТП: все через "Дию", без страховой и бумаг
11 декабря 2025, 11:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Все публикации »
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Марианна Безуглая
Все блоги »