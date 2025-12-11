В США представили обновленный "мирный план" для Украины

фото: tsn.ua

Президент США Дональд Трамп представил обновленный «мирный план» – и он снова предполагает серьезные территориальные уступки со стороны Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ZN.UA.

Документ в частности предлагает:

признать российский контроль над Крымом, а также Донецкой и Луганской областями;

создать "серую" демилитаризованную зону на 30% территории Донецкой области – украинские и российские войска должны стоять за админграницей, которую еще предстоит определить;

заморозить ситуацию в Запорожской и Херсонской областях по текущей линии фронта;

обязать Украину и РФ не пытаться изменять эти договоренности силой.

При этом никаких гарантий, что в серой зоне не будет российских структур, документ не дает.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что более 80% украинцев "требуют заключения соглашения" для завершения войны России против Украины.