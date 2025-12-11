Во Львове двое рэкетиров "выбивали" у мужчины 120 тысяч долларов

11:35  11 декабря
11 декабря 2025, 13:24

Во Львове задержали двух рэкетиров за вымогательство 120 тысяч долларов несуществующего долга

11 декабря 2025, 13:24
Фото: полиция
Фигуранты "выбивали" у жертвы несуществующий долг – на него оказывали психологическое давление, били, угрожали родным и повредили автомобиль

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранители задержали двух злоумышленников, требовавших у местного жителя якобы долг – в общей сложности 120 тысяч долларов. Во время давления на потерпевшего они били его, угрожали родным и повредили автомобиль.

Фигуранты – 28-летний львовянин и 29-летний житель Борислава, ранее имевший судимость.

По данным следствия, 27 ноября потерпевший отдал им первую часть – 1400 долларов – и часы стоимостью 80 тысяч гривен. Тогда же нападавшие избили мужчину и повредили его авто (бампер, фару, крыло).

3 декабря полиция задержала злоумышленников после того, как они получили от потерпевшего еще 5000 долларов. Во время обысков у них изъяли мобильные, полученные деньги и другие вещественные доказательства.

Задержанным объявили подозрение по ч. 4 ст. 189 УКУ (вымогательство). Им грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается. Вскоре суд рассмотрит вопрос о мерах пресечения.

Напомним, на Днепропетровщине двое парней ворвались в квартиру и напали на 60-летнего мужчину. Обоим мужчинам о подозрении.

11 декабря 2025
