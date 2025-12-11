Во Львове двое рэкетиров "выбивали" у мужчины 120 тысяч долларов

Во Львове задержали двух рэкетиров за вымогательство 120 тысяч долларов несуществующего долга
Фигуранты "выбивали" у жертвы несуществующий долг – на него оказывали психологическое давление, били, угрожали родным и повредили автомобиль
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Правоохранители задержали двух злоумышленников, требовавших у местного жителя якобы долг – в общей сложности 120 тысяч долларов. Во время давления на потерпевшего они били его, угрожали родным и повредили автомобиль.
Фигуранты – 28-летний львовянин и 29-летний житель Борислава, ранее имевший судимость.
По данным следствия, 27 ноября потерпевший отдал им первую часть – 1400 долларов – и часы стоимостью 80 тысяч гривен. Тогда же нападавшие избили мужчину и повредили его авто (бампер, фару, крыло).
3 декабря полиция задержала злоумышленников после того, как они получили от потерпевшего еще 5000 долларов. Во время обысков у них изъяли мобильные, полученные деньги и другие вещественные доказательства.
Задержанным объявили подозрение по ч. 4 ст. 189 УКУ (вымогательство). Им грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается. Вскоре суд рассмотрит вопрос о мерах пресечения.
Напомним, на Днепропетровщине двое парней ворвались в квартиру и напали на 60-летнего мужчину. Обоим мужчинам о подозрении.